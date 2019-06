Caniculă cu aer irespirabil și RADIAȚII ultraviolete crescute Prognoza meteo pentru vineri, 14 iunie, in București Si orasul Bucuresti va fi in fierbere in orele urmatoare. Vor fi maxime in jur de 34 de grade Celsius, dar si umiditatea aerului va fi foarte ridicata. Norii vor mai aparea dupa-amiaza si vor creste sansele de averse cu tunete si fulgere. Prognoza meteo pentru vineri, 14 iunie, la munte La munte, in aceste zile, vor mai fi ploi de vara, in special dupa orele pranzului. Insa norii nu vor zabovi intreaga zi si vor lasa loc si soarelui, asa ca temperaturile vor fi foarte placute si vor trece de 20 de grade in aproape toate statiunile. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

