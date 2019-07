Stiri pe aceeasi tema

- Vreme rea in Italia și Croația. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza romanii care se afla, tranziteaza sau calatoresc in aceste doua țari ca exista posibilitatea unor fenomene meteorologice ... The post Atenționare de calatorie. Doua destinații turistice indragite, lovite de fenomene meteo…

- In aceasta perioada, multe țari din Europa au de suferit din cauza capriciilor vremii. Exista regiuni in care oamenii spun chiar ca nu le-a mai fost dat sa vada o asemenea intensitate a fenomenelor meteo.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie, una dintre ele vizand Croatia, unde este risc de aparitie a unor incendii de vegetatie in zona de coasta. O alta atentionare de calatorie a fost emisa pentru Grecia, unde se mentine riscul ridicat de incendii, din cauza temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie. In Serbia au fost emise Coduri portocaliu si rosu de canicula, iar in Croatia este risc de aparitie a unor incendii de vegetatie in zona de coasta. O alta atentionare de calatorie a fost emisa pentru Grecia, unde se mentine…

- Europa de Vest se confrunta pentru a sasea zi, si probabil ultima, cu un val de caldura de o intensitate exceptionala in luna iunie, care a dus la decesul cinci persoane in Franta, Italia si Spania, noteaza AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.MAE…

- Un val de canicula de fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. MAE atentioneaza romanii ca in anumite zone din Grecia este risc ridicat de incendi.