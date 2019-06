Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 10 - 23 iunie 2019. Specialistii anunta canicula. Potrivit meteorologilor, primul val de canicula isi va face simtita prezenta in Romania incepand de miercuri. Se vor inregistra 35 de grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie – 8 iulie 2019. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 – 33 de grade Celsius. Weekendul viitor, insa, valorile vor atinge 36 de…

- Valul de aer cald va fi prezent in țara noastra in aproape toate regiunile, incepand de saptamana viitoare, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se menține mai calda ca in mod obișnuit pentru aceasta perioada, cel puțin pana de Rusalii, in zilele de 16 și 17 iunie.

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie - 8 iulie 2019. In prima

- Vremea va fi frumoasa pana marti, cu temperaturi mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, mai ales in zonele de campie. De miercuri vin ploi puternice. De vina este un ciclon mediteranean care se va pozitia in urmatoarele zile deasupra tarii noastre. Prognoza lunara publicata de Administratia…

- Circulatia aerului, preponderent din sector sudic, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, inspre sudul, centrul si estul Europei, inclusiv in Romania, conform Ministerul Mediului. ‘Administratia Nationala de Meteorologie informeaza…

- Vremea de Paște și de 1 Mai. Frig de Florii! ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a actualizat progoza meteo pentru intervalul 15 aprilie- 13 mai 2019. Cum va fi vremea de Paște, Vremea de Florii li de 1 Mai in Romania.

- Meteorologii vin cu vesti proaste pentru urmatoarele doua saptamani. Vom avea parte de ploi zilnice in unele regiune si de o racire accentuata, fiind anuntate chiar si temperaturi sub pragul de inghet. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza valabila in perioada 8-21 aprilie…