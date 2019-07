Cânepă, ambrozie şi alte amenzi Calatorii prin tara, ce poate fi mai potrivit anotimpului? Dar oare suntem macar 10- constienti de cate pericole ne pasc la orice pas, in orice loc am merge? Sa incepem o excursie imaginara de acasa pana in punctul X aflat in afara localitatii de domiciliu si sa vedem ce ni se poate macar teoretic intampla. Deocamdata luam in considerare doar posibilele incalcari ale legilor de care suntem noi responsabili, nu intram in cele de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, președintele Viitorului, n-a vrut sa vorbeasca despre eventuala adversara din turul 3 preliminar al Europa League, care poate fi caștigatoarea dintre AEK Larnaca (Cipru) și Levski Sofia (Bulgaria). Oficialul Viitorului e cu gandul la prima partida din turul 2 preliminar din Europa League…

- Ministerul Finantelor a anuntat ca propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contraventiei referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic, de sub prevederile Legii prevenirii.…

- "Masura este necesara deoarece operatorii economici, care incalca obligatia de dotare cu noile dispozitive, nu au motive obiective pentru neconformare, in conditiile in care au fost emise autorizatii de distributie pentru aparatele de marcat care acopera toate tipurile de activitati economice, iar…

- Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, susține ca FC FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, nu deține nici macar palmaresul din 2003 pana in 2019. Intr-un punct de vedere trimis catre mass-media, Florin Talpan a atacat din nou FCSB. Colonelul susține ca echipa lui Gigi Becali nu deține nici…

- Gigi Becali e increzator ca Edi Iordanescu va accepta oferta sa, dar a facut o gluma care probabil nu-i va pica bine tehnicianului care in prezent este la Gaz Metan Mediaș. „Ce argumente sa va dau? Am concluzionat și am zis sa nu dam mai multe informații publice. Pot sa va spun ca procentul a crescut…

- Arnold Schwarzenegger a ajuns la 71 de ani și continua sa fie un personaj special in spațiul public. Fostul sportiv a fost in centrul atenției și la ultimul eveniment la care a participat, in Africa de Sud. El a fost atacat din spate, iar lovitura, deși a parut foarte puternica, nici nu l-a clintit…

- Mihaela Calin va deveni in aceasta vara, pentru prima data, mama. Știrista de la Observator va aduce pe lume un baiețel. Viitoarea mamica trece prin schimbari specifice gravidelor, mai precis nu mai tolereaza niciun fel de parfum. Mihaela Calin a luat in greutate aproape 9 kilograme, se simte bine,…

- EDITORIAL - Peter Vasile-CZOMPA M-am tot gandit cateva zile bune daca sa scriu sau nu editorialul asta. Am cam ezitat... poate fiindca imi tot revenea in minte un fel de ”contra-argument” puțintel ciudat: și ce daca tocmai s-au implinit 25 de ani de cand ai publicat, ca ziarist, primul tau articol de…