- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, nu sustine ideea lui Igor Dodon ca federalizarea ar fi o solutie pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ex-presedintele tarii considera ca federalizarea Republicii Moldova este un lucru foarte periculos pentru tara. „Pericolul consta în…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, și-a reluat azi activitațile obișnuite, la doua zile dupa accidentul rutier in care a fost implicat . Igor Dodon a recunoscut ca mai are nevoie de supravegherea medicilor, iar din imagini se poate observa ca are inca urme ale accidentului la nas. Prima ieșire…

- Dupa ce presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca „totul este in ordine, fara traumatisme grave” nici la el, nici la membrii familiei sale, ca urmare a accidentului rutier in care a fost implicat duminica, 9 septembrie, la Straseni, ex-purtatorul de cuvant al sefului statului Ion Ceban…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat astazi ca nu exclude ca va participa la alegerile parlamentare din 2019 în calitate de candidat la funcția de deputat pe lista de partid a PSRM în circumscripția naționala. Anunțul a fost facut dupa…

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați se va întruni miercuri, 5 septembrie, în ședința, unde va analiza propunerile de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova. Potrivit declarațiilor membrilor comisiei, aceste modificari se vor…

- Igor Dodon afirma ca ar putea sa candideze pe listele electorale ale Partidului Socialistilor la parlamentarele din 24 februarie 2019. Potrivit lui, legislatia nu-i interzice acest lucru, ba chiar ii permite sa faca si agitatie electorala fara sa fie suspendat din functie.

- Igor Dodon exclude categoric ideea ca Republica Moldova ar putea disparea ca stat si ca se va uni cu Romania. Presedintele tarii sustine ca unionistii traiesc „o iluzie absolut sterila, in loc sa contribuie la propasirea tarii si a poporului care le-au dat viata”.