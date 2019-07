Candidează Elena Udrea la ALEGERI? Ce spune Traian Băsescu Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi seara, ca a vorbit cu Elena Udrea si inainte de a reveni in tara, dar si la intoarcere si considera ca fostul ministru a luat o decizie buna sa se intoarca in Romania. Basescu crede ca Udrea nu va reveni in politica, afirmand ca prioritatea ei este sa-si rezolve problemele din justitie. Intrebat daca Elena Udrea va reveni in politica, Basescu a spus: ”Nu cred, prioritatea este, din cate am inteles, sa-si rezolve problemele din justitie. Ea isi pune mari sperante ca fiind rejudecate dosarele…daca va fi judecata cinstit”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

