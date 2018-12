Intrebata daca se indreapta catre o cariera in politica, vedeta de la Hollywood, care indeplineste si functia de trimis special al Agentiei ONU pentru refugiati si care a militat, de asemenea, pentru combaterea violentei sexuale impotriva femeilor, a spus ca ''se va afla acolo unde este nevoie de ea''.

"Daca m-ati fi intrebat acum 20 de ani, as fi ras", a spus actrita intr-un interviu pentru postul britanic BBC. "Nu stiu daca sunt potrivita pentru politica, dar as spune in gluma ca nu stiu daca mai am vreun secret nestiut".

Jolie a spus ca activitatea sa din cadrul Organizatiei…