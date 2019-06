Stiri pe aceeasi tema

- Gagauzii isi aleg, astazi, guvernatorul regiunii. La vot sunt asteptati peste 106 mii de alegatori pentru care au fost deschise 66 de sectii de votare. Alegatorii isi vor putea exercita dreptul la vot intre 7:00 si 21:00.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotarârile în cauzele Canter și Magaleas v. Republica Moldova și Rusia, Sobco și Ghent v. Republica Moldova și Rusia, și Coțofan v. Republica Moldova și Rusia (nr. 5659/07). În cauza Canter și Magaleas reclamanții…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca legea privind Curtea Suprema din Polonia, prin care se reduce varsta de pensionare a judecatorilor acestei instanțe, incalca legislația europeana și principiul inamovibilitații judecatorilor, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene,…

- Parlamentul de la Riga trebuie sa-l aleaga miercuri pe noul presedinte leton, iar fostul disident sovietic Egils Levits, devenit judecator al Curtii de Justitie a UE (CJUE), este marele favorit pentru functia suprema, informeaza AFP. Acest jurist de 63 de ani, care si-a facut studiile…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Fostul ministru al Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, va sta dupa gratii. Aceasta a fost decizia Curtii de Apel Chisinau, care a examinat, în seara zilei de miercuri, contestatiile partilor împotriva sentintei primei instante,…

- Ginerele fostului președinte Traian Basescu a scapat de inchisoare, dupa ce joi a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție. Avocatul Radu Pricop, care este soțul Ioanei Basescu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de complicitate la șantaj și instigare la fals…

