- Candidatura lui Alexei Navalnii pentru alegerile prezidentiale din Rusia, de anul viitor, a fost respinsa, luni, de Comisia Electorala rusa, invocindu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnii, care considera ca a fost condamnat intr-un dosar motivat politic, le-a…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.

- Saptamana trecuta presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat ca va candida pentru un nou mandat la alegerile de anul viitor. Dar astazi, liderul de la Kremlin a revenit pe acest subiect anuntand ca va candida ca independent.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidentiale care se vor defasura anul viitor in luna martie, informeaza agentiile internationale de presa. 'Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte al Rusiei', a spus Putin la o…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidențiale care se vor defașura anul viitor in luna martie, informeaza agențiile internaționale de presa. 'Îmi anunț candidatura pentru postul de președinte al…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidențiale care se vor defașura anul viitor in luna martie, informeaza agențiile internaționale de presa. 'Îmi anunț candidatura pentru postul de președinte al…

- Purtatorul de cuvint al Președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a ieșit cu reacția oficiala a Kremlinului la dorința opozantului Alexei Navalnii de a-l acționa in judecata pe Vladimir Putin. Administrația Președintelui, potrivit Dmitri Peskov, nu are nici o legatura cu aplicarea interdicțiilor asupra…

- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnii intentioneaza sa-l actioneze in judecata pe presedintele rus, Vladimir Putin, si administratia acestuia. Motiv pentru adresarea in instanta este refuzul de coordonare a intilnirilor prin orasele Rusiei. Despre aceasta Navalnii a anuntat pe pagina sa web.…

- In cadrul unei conferințe de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak a negat cu vehemența zvonurile potrivit carora candidatura sa la alegerile prezidențiale din martie 2018 ar fi fost decisa de Kremlin pentru a o contracara pe cea a lui Alexei Navalnii, principalul opozant al puterii.'Nu…

- Liderul de opoziție din Rusia, Aleksei Navalnîi, s-a întâlnit duminica cu susținatorii sai din orașul Astrahan, dupa ce a fost eliberat din detenție la Moscova, scrie paginaderusia.ro Politicianul de 41 de ani a ispașit o pedeapsa de 20 de zile de închisoare…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost eliberat duminica din închisoare, dupa ce si-a ispasit pedeapsa de 20 de zile pentru organizarea unui protest neautorizat, potrivit Mediafax. Avocatul în vârsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina…

- Principalul opozant rus al președintelui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a fost eliberat din închisoare, potrivit contului sau de pe Instagram. ''Salut ! Am ieșit'' din închisoare, a scris Navalnîi pe Instagram, cu o fotografie care îl…

- Cu mai putin de 5 luni inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, cel mai vocal opozant al presedintelui Vladimir Putin isi face campanie, insa nu stie daca va putea candida. Este vorba despre tanarul Alexei Navalnii, care a fost de mai multe ori inchis pentru participare la proteste anti-Putin.…

- Ksenia Sobchak, prezentatoare TV si o persoana cunoscuta in lumea mondena, a anuntat ca va candida la alegerile pentru presedentia Rusiei de anul viitor, in ceea ce pare a fi o candidatura indreptata impotriva lui Putin dar care, in final, poate avea rolul de a fragmenta votul opozitiei.

- Candidatura vedetei de televiziune apropiata de opoziție Xenia Sobciak (Sobchak) transforma alegerile prezidențiale din Rusia din luna martie 2018 într-un „show”, sporind interesul pentru acest scrutin cu rezultat previzibil, opinau joi canalele media ruse, citate de AFP, scrie…

- Opozantul rus de 41 de ani, care urmeaza sa iasa duminica din inchisoare pentru a treia oara in acest an, duce o campanie in intreaga Rusie in ultimele luni, in pofida avertismentelor repetate din partea autoritaților ca nu-i va fi acceptata candidatura.Președinta Comisiei electorale, Ella…

- Comisia electorala din Rusia l-a avertizat marți pe opozantul Aleksei Navalnii ca va fi eligibil abia incepand din anul 2028 din cauza trecutului sau judiciar, spulberand inca o data speranțele acestuia de a-l concura pe Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din luna martie a

- Opozantul rus Alexei Navalny, aflat in prezent in campanie pentru prezidentialele din martie, nu va putea candida decat incepand cu 2028, din cauza condamnarii pe care a decis-o justitia impotriva sa, a afirmat marti sefa Comisiei electorale a Rusiei, citata de AFP.

- Whitmore interpreteaza o declarație recenta aparținandu-i lui Serghei Markov, fost deputat in Duma de Stat. Intr-o defulare de ton profetic, Markov a scris pe Facebook ca liderul de la Kremlin va trai 130 de ani și ca va ocupa funcția de președinte al Rusiei pana la varsta de 71 de ani. Dupa care,…

- Cu sase luni inainte de alegerile prezidentiale, Kremlinul strange latul in jurul opozitiei. Avocatul Aleksei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, aflat de 18 ani la putere, a fost retinut in timp ce a iesit din casa pentru a se duce la un miting si isi va petrece urmatoarele…

- Opozantul rus Alexei Navalnîi a fost citat pentru astazi la un tribunal din Moscova în procesul administrativ în care este acuzat de organizarea demonstrațiilor neautorizate, scrie Europa Libera, citata de paginaderusia.ro Politicianul, care vrea sa candideze la alegerile…

- "Astazi, Departamentul Ministerului de Interne din Moscova l-a retinut pe Alexei Navalnii pentru ca a lansat apeluri repetate pentru marsuri neautorizate”, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Interne.Pe pagina sa de Instagram, Navalnii a scris ca a fost retinut in apropierea locuintei…