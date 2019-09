Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la functia de primar de Chisinau, ex-primarul interimar Ruslan Codreanu, a anuntat ca nu a fost inregistrat in cursa electorala de Consiliul Electoral de Circumscriptie Chisinau, pentru ca 1.200 de semnaturi colectate pentru inregistrarea candidaturii sale au fost declarate nevalabile.

- Cu sloganul "Zambește, e gratis. Voteaza, e important", candidatul Partidului Popular European din Moldova, Dumitru Țira, s-a lansat astazi in campanie electorala, pentru funcția de primar al municipiului Chișinau.

- Candidatul PDM pentru functia de primar general al municipiului Chisinau in alegerile din 20 octombrie, Vladimir Cebotari, s-a lansat in cursa electorala. Evenimentul a avut loc miercuri, 25 septembrie. Vladimir Cebotari sustine ca s-a angajat in lupta pentru un Chisinau „in care sa ne placa sa traim,…

- Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, presedintele partidului Uniunea Salvați Basarabia, s-a lansat in campania electorala pentru fotoliul de primar la Capitalei, pe... acoperișul unui bloc.

- Catalin Ivan, fost europarlamentar PSD timp de doua mandate, fondatorul si presedintele Partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN), si-a anuntat candidatura pentru functia de Presedinte al Romaniei.Catalin Ivan, fost europarlamentar din partea Romaniei timp de doua mandate, fondatorul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a semnat miercuri dimineata un protocol de colaborare, "un document tehnic", prin care Pro Romania si ALDE sustin "candidatura independenta" a actorului Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, urmand ca aceasta campanie sa fie condusa de reprezentantii…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a ales sa-și lanseze strangerea de semnaturi pentru candidatura la prezidențiale in comuna Rașca, din Satu Mare. Dancila a explicat ca a ales acest loc pentru a arata ca nicio comuna din Romania nu este lasata in urma.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea…

- Urmatorul primar al municipiului Chișinau va fi sau candidatul Partidului Socialiștilor, sau candidatul blocului ACUM. Declarația a fost facuta de președintele Igor Dodon la emisiunea „Moldova în direct” de la postul public de televiziune Moldova 1. Potrivit…