Poate ca doar așa - in 10 ani - vom reuși sa ne pregatim Guvernele Romaniei, Serbiei, Bulgariei si Greciei au semnat, sambata, la Salonic, Memorandumul de intelegere pentru constituirea Comitetului initial de organizare in vederea candidaturilor comune pentru organizarea UEFA EURO 2028 si a Cupei Mondiale de fotbal din 2030, potrivit unui comunicat remis presei. Comitetul va fi format din cate patru reprezentanti ai fiecarei tari: ministrul sportului, un oficial guvernamental si doi reprezentanti ai federatiilor de fotbal. Presedintia Comitetului va fi asigurata in sistem rotativ, pe mandate de…