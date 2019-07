Candidatul PSD la prezidențiale. Viorica Dăncilă: Am putea avea o surpriză "E important și un procent bun in sondaje, dar trebuie in același timp sa fie susținut de organizații. Intr-o lupta la prezidențiale nu poți sa intri singur. Trebuie sa te asiguri ca in spatele tau ai toate organizațiile județene, ca ai toți primarii, toți membrii de partid. Acest lucru este foarte foarte important. Chiar daca dorința de a fi candidat este justificata, ca au muncit in partid, s-au implicat, daca nu exista susținere in partid, atunci putem avea surprize din punctul de vedere al scorului final. Acest lucru il vom discuta și vom lua o decizie in cadrul Comitetului Executiv Național,"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

