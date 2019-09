Fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuieli pentru deplasari efectuate in perioada cand acesta a fost eurodeputat, a confirmat vineri acest oficiu european, informeaza agentia DPA, preluata de Agerpres. Informatia a aparut initial in publicatia germana Spiegel, care a scris ca investigatia OLAF priveste cheltuieli efectuate intre anii 2004 si 2014. Wojciechowski a declarat pentru aceasta publicatie ca a rambursat 11.250 de euro…