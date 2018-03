Stiri pe aceeasi tema

- Problema Cataloniei ține Spania pe varfuri, inca de la tentativa de scesiune de anul trecut și fuga liderului Carles Puidgemont din țara. Protestele care au rasarit in Spania ar putea primi un nou imbold, dupa ultima masura luata in statul iberic. Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Deputatii separatisti nu au reusit sa-si aleaga candidatul la presedintia Cataloniei, din cauza lipsei de sustinere din partea aripii radicale, care arunca astfel in incertitudine aceasta regiune din nord-estul Spaniei, scrie AFP.

- Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, a obtinut 64 de voturi pentru si 65 impotriva, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeste. Au existat patru abtineri din partea formatiunii de extrema stanga CUP.In conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua runda de…

- Tentativa de desemnare a lui Jordi Turull ca premier al Cataloniei a esuat. Deputatii din formatiunea "Candidaturii unitatii populare", unul dintre cele trei partide separatiste din Parlamentul de la Barcelona, au anuntat ca se vor abtine de la vot.

- Partidele separatiste din Catalonia nu au reusit sa numeasca, joi, un premier al regiunii, dupa ce Parlamentul a respins candidatura lui Jordi Turull pentru aceasta functie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentul Cataloniei organizeaza o dezbatere si voteaza, joi, un nou candidat la functia de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renuntat la candidatura intrucat se afla in arest, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, in cadrul interviului acordat STIRIPESURSE.RO, despre episodul "Colectiv", accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din functia de prim-ministru.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE candidaturii sale la prezidentiale, dupa ruperea USL. Cum…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Mii de catalani care se opun vehement secesionismului au manifestat duminica la Barcelona, pentru a revendica crearea "Tabarniei", regiune fictiva imaginara, in scopul combaterii argumentelor secesionismului, informeaza AFP. Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre…

- Trei membri ai fostului Executiv catalan, incarcerati, au hotarat sa sesizeze grupul de lucru al ONU cu privire la detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii lor, la Londra, relateaza AFP. ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice…

- ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice sa-si joace rolurile de reprezentanti ai poporului catalan”, a declarat intr-o conferinta de presa Ben Emmerson, avocatul presedintiilor asociatiilor separatiste Jordi Sanchez si Jordi Cuixart,…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Mai nou, Victor Ponta este chemat la mijlocul lunii viitoare ca martor in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, care se judeca la Curtea Suprema. La o zi, practic, de cand s-a aflat ca a fost solicitat pentru a da declaratii, in calitate de martor, intr-un dosar al afaceristului Sebastian Ghita, aflat…

- Incertitudinea domnea luni in Spania cu privire la organizarea marti a unei sesiuni parlamentare in vederea investirii la presedintia Cataloniei a separatistului Carles Puigdemont, fugit in Belgia, in urma unei hotarari care interzice investirea la distanta, relateaza AFP. ”Toate ipotezele sunt deschise”,…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Klaus Iohannis s-a aratat dezamagit de partidele din Opoziție prezente la consultarile organizate inainte de desemnarea noului premier."Cand am inceput consultarile, puteam sa chem doar coalitia majoritara. Dar voiam sa aflu toate parerile, ale tuturor partidelor. Recunosc ca mi-ar fi facut…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Președintele Iohannis a anunțat într-o conferința de presa ca a acceptat propunerea PSD de a o numi în funcția de premier pe Viorica Dancila! - știre în curs de actualizare -

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Social-democrații au ales-o pe Viorica Dancila, europarlamentar, drept candidat al PSD pentru funcția de premier. Dancila este liderul organizației de femei a PSD și provine din județul Teleorman. Sotul Vioricai Dancila este Cristinel Dancila. Acesta este directorul sucursalei OMV Petrom SA din judetul…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Eurodeputata Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, ii lauda in 2015 pe fostul premier Dacian Ciolos si pe fostul ministru al Agriculturii. In acea perioada Dancila ocupa functia de vicepresedinte a Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala din PE. Ulterior, tehnocratii au…

- "Nu pot sa spun decat ca le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata. Ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana cand nu ma desemneaza Iohannis. Daca colegii au avut incredere in mine nu o sa-i dezamagesc. Sunt o fire optimista si echilibrata, cred ca trebuie sa…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea. "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care…

- Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier, a opinat Mihai Fifor. „Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor, una dintre propunerile…

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse politice. Conform surselor citate, in CExN al PSD s-a inregistrat doar o abtinere fata de aceasta propunere. Viorica Dancila este presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor…

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru a asigura interimatul, spune ca nu își dorește postul de premier al României. „Nu-mi doresc acest lucru, nu vreau sa se întâmple. E o decizie personala”, a spus Paul Stanescu, marți, la sediul PSD. Întrebat…

- Liderii social-democrați se vor intalni marți, la ora 11, pentru a vota in cadrul Comitetului Executiv persoana care va fi propusa pentru a ocupa funcția de prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a anunțat demisia din funcție luni seara in urma retragerii sprijinului politic de catre PSD.

- Partidul nationalist al fostilor lideri catalani Jordi Pujol si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), a fost finantat ilegal si trebuie sa restituie 6,6 milioane de euro, a decis luni o instanta din Barcelona, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Presedintele destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, este invitat sa preia conducerea acestui nou Executiv, insa liderul catalan se afla in exil, in Belgia. Acordul a fost incheiat marti seara, la Bruxelles, de catre Puiegdemont si Secretarul General al Stangii Republicane catalane (ERC),…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena. Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de doua…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- O petitie satirica, care a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile, propune ca Tabarnia, o parte fictiva a Cataloniei, sa se desprinda de regiunea separatista si sa ramana in cadrul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.