Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul principalului partid de opozitie, Ekrem Imamoglu, a fost declarat oficial miercuri primar al Istanbulului, dupa ce renumararea voturilor exprimate pe 31 martie a fost incheiata, relateaza agentia oficiala de stat Anadolu, citand un parlamentar al opozitiei, relateaza Reuters si dpa.…

- Candidatul opoziției Ekrem Imamoglu a fost proclamat învingator în alegerile municipale din Istanbul de catre autoritațile electorale, care i-au înmânat miercuri mandatul, a anunțat partidul sau, citat de AFP.Imamoglu a primit acest document, eliberat de Înaltul…

- "Vom lua calea recursului extraordinar (...). Vom spune ca dorim ca alegerile sa fie refacute la Istanbul", a declarat in cadrul unei conferinte de presa la Ankara un vicepresedinte al AKP, Ali Ihsan Yavuz, la cateva ore dupa respingerea de catre Inalta Comisie Electorala (YSK) a cererii depusa de…

- Ekrem Imamoglu, candidatul partidului CHP, de opoziție, așteapta anunțarea rezultatului oficial al alegerilor pentru primaria Istanbulului, cel mai mare oraș din Turcia. Partidul de guvernamant a obținut cele mai multe voturi la alegerile locale de duminica din Turcia, insa pierde primele trei mari…

- Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Ali Ihsan Yavuz,, vicepresedintele Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a declarat ca a fost depusa la comisia electorala (YSK) o cerere de renumarare a voturilor…

- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat…

- Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6% din sufragii.Candidatul opozitiei Ekrem Imamoglu este creditat cu 47,7% din voturi.Imamoglu, din partea Partidului republican al poporului (CHP) si al aliantei de centru-dreapta…

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…