Stiri pe aceeasi tema

- Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Ali Ihsan Yavuz,, vicepresedintele Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a declarat ca a fost depusa la comisia electorala (YSK) o cerere de renumarare a voturilor…

- Din anul 2018, orasul Mangalia este infratit cu Beylikduzu, un district al Istanbulului, al carui primar a fost Ekrem Imamoglu, candidatul cu cele mai mari sase sa devina edilul celui mai mare oras din Turcia.

- Din anul 2018, orasul Mangalia este infratit cu Beylikduzu, un district al Istanbulului, al carui primar a fost Ekrem Imamoglu, candidatul cu cele mai mari sase sa devina edilul celui mai mare oras din Turcia.

- Cu ochelari dreptunghiulari, un comportament impasibil si camasi albe incheiate pana la guler, Ekrem Imamoglu, un opozant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan aflat foarte aproape de obtinerea fotoliului de primar al Istanbulului dupa alegerile locale desfasurate duminica, nu prea pare a fi un…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit luni un revers inedit dupa 16 ani la putere, rezultatele parțiale la alegerile locale derulate cu o zi în urma indicând ca partidul sau se îndreapta spre înfrângere la Istanbul, dupa ce a pierdut deja Ankara, scrie AFP.Confruntat…

- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat…

- Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6% din sufragii.Candidatul opozitiei Ekrem Imamoglu este creditat cu 47,7% din voturi.Imamoglu, din partea Partidului republican al poporului (CHP) si al aliantei de centru-dreapta…

- Doi oameni au murit, in aceasta dimineața, in estul Turciei dupa o disputa in fata unui birou de vot, in timpul alegerilor locale care au loc in aceasta tara. Scandalul a pornit intre doua grupuri aflate in fata unui birou de vot din orasul Puturge, din provincia Malatya, provocand moartea a doua persoane,…