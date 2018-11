Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia anticoruptie Transparency International (TI) a anuntat joi ca Friedrich Merz, potential lider al Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU), trebuie sa dea unele raspunsuri la intrebari legate de activitatile sale privitoare la afaceri, relateaza dpa. Merz, fost lider al…

- Angela Merkel vrea sa ramâna cancelar, chiar daca nu mai conduce Partidul Uniunea Crestin Democrata (CDU), au declarat luni surse din cadrul formatiunii pentru DPA. Merkel sustinea anterior ca cele doua pozitii sunt legate una de cealalta. Ea a facut aceste declaratii în…

- Actualul sistem informatic al ANAF a implinit 20 de ani. A fost implementat de Ministerul Finantelor Publice in 1998, cu bani de la Banca Mondiala, cand au fost cumparate primele servere si sisteme de stocare a informatiei de la IBM. Gigantul IT este cel care a pus in fuctiune sistemul si l-a intretinut…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. "Daca cineva, la Berlin…

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza Mediafax.

- Liderul din Liga 1 trece printr-o perioada crunta in ceea ce priveste aportul publicului la bunul mers al echipei. Parasit de galerii in clipa in care FCSB-ului i-a fost interzis sa se mai asocieze cu ceea ce inseamna ”Steaua Bucuresti”, clubul lui Becali pierde acum si...

- Daniel Antonie vorbește, pentru prima data de cand a fost suspendat din Directoratul CE Oltenia, despre decizia Consiliului de Supraveghere Fostului șef al Diviziei Miniere i s-a parut ca a fost indepartat pe nedrept de la conducerea Compexului Energetic Oltenia. Consiliul de Supraveghere…

- Vladimir Putin va veni la nunta cu 10 membri ai unui cor traditional rusesc, prestatia acestora fiind cadoul sau de nunta pentru Karin Kneissl, au declarat vineri agentiei dpa surse diplomatice.Liderul de la Kremlin se va numara printre cei circa o suta de invitati la nunta sefei diplomatiei…