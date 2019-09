Candidatul Demos la prezidențiale: Am strâns doar 13.000 de semnături „Nu am reușit sa le strangem. Sunt 13.000 de semnaturi stranse in mpod onest de prietenii și colegii noștri. A fost un efort extraordinar. Depunem aceste semnaturi in semn de respect pentru acest efort. O sa fim intrebați de ce nu am strans 200.000 de semnaturi. O intrebare mai buna este de ce un partid nou, curat și transparent care incearca sa faca totul bine și ca la carte este ținut in afara competiției. Toate temele pe care noi le avem pe agenda, sanatate, salarizare, condiții de munca, mediu, toate acestea se vor pierde in acest conflict politic fara idei și fara substanța. Din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

