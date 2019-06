Stiri pe aceeasi tema

- PSD se afla intr-o criza. Mai multe nume s-au vehiculat in ceea ce privește cursa pentru alegerile prezidențiale din toamna. Ideea pentru un candidat extern sau pentru un candidat al coaliției de guvernare...

- Congresul extraordinar va incepe dimineața, in prima parte a zilei urmand sa fi modificat statutul PSD, in sensul alegerii președintelui, președintelui executiv și secretarului general prin delegați, iar in a doua parte a zilei pana seara se va desfașura procesul propriu-zis de alegere, au explicat…

- Marian Oprișan vine cu o declarație surprinzatoare, referitor la posibila candidatura la prezidențiale a lui Liviu Dragnea. Candidatul PSD pentru prezidențiale trebuie hotarât în Congresul PSD, a spus Oprișan pentru Europa Libera.

- Sapte copii cu varste cuprinse intre 2 si 16 ani au ajuns zilele trecute in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce au baut energizant. Cei sapte frati, din Vladeni, au consumat bautura crezand ca este suc, dupa ce unul dintre ei ar fi sustras un bax de energizante…

- Statele Unite vor trebui sa mențina forțe in Afganistan, pentru misiuni de combatere a terorismului, pana la incheierea insurgenței, a declarat generalul american Joseph Dunford, seful Statului Major Interarme, sugerand ca prezența militara americana in Afganistan va continua pe termen lung potrivit…

- Anuntul privind intrarea in cursa pentru presedintia SUA a lui Joe Biden nu a trecut neobservata de presedintele american Donald Trump, care l-a avertizat pe politicianul veteran si fost vicepresedinte al SUA ca alegerile primare pentru investitura democrata vor reprezenta o competitie "cruda", relateaza…

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat, miercuri, ca PSD ar trebui sa aiba candidat comun cu ALDE la alegerile prezidențiale de la finalul anului, precizand ca este un om deosebit Calin Popescu Tariceanu, insa și in PSD se gasesc destule persoane valoroase.„Cred ca imediat dupa alegerile…

- Candidatul PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, critica in termeni duri refuzul Guvernului Dancila de a o susține pe Laura Codruța Kocvesi in cursa pentru șefia Parchetului European. Weber e de parere ca Romania ar trebui sa fie mandra ca are un asemenea candidat.Citește și: Elena…