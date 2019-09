Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri american Andrew Yang, care candideaza la alegerile primare democrate, a promis joi sa doneze 1.000 de dolari pe luna timp de un an pentru 10 familii alese la intamplare, pentru a-si promova ideea de venit minim universal, potrivit AFP. 'Cand donati bani unei campanii…

- Dupa ce a criticat protocolul aliantei USR-PLUS, care accepta fossti colaboratori minori ai Securitatii, fostul ministru Daniel Funeiu il sfatuieste pe Dan Barna sa mai astepte 10 ani pentru a candida la Presedintia Romaniei."Eu cred ca dl Barna e un tip deștept și orientat: scriu eu ca e…

- ​China a pus în aplicare tehnicile ”de manual” brevetate de Rusia pentru a dezinforma, iar Facebook și Twitter au anunțat ca au eliminat pagini și conturi care îi catalogau pe protestatarii din Hong Kong ca fiind ”gândaci” sau teroriști precum cei de la ISIS.…

- Sase frizeri din capitala au muncit gratis timp de doua zile, pentru o cauza nobila. Din banii colectati, acestia vor cumpara ghiozdane si rechizite scolare pentru copiii din familii social vulnerabile, precum si pentru cei din orfelinate.

- Cei care muncesc, castigand bani multi, considera ca isi fac datoria fata de familie doar prin aportul finaciar. Pentru ei, banii inseamna totul: o scoala mai buna, un profesor de meditatie mai inspirat, un profesor de chitara, dans, fotbal, baschet, care promit rezultate, inseamana o investitie.…

- Un tanar din Iași i-a dat șpaga unui polițist pentru ca acesta sa-l treaca la examenul pentru permis. Candidatul a bagat 200 de euro in dosarul cu documente furnizat polițistului examinator. Agentul nu a luat banii, ci a sunat la Direcția Generala Anticorupție, care a organizat rapid un flagrant. „In…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in acest moment, in PSD "bantuie un aer defetist", social-democratii propunandu-si cel mult un candidat propriu care sa ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, spre deosebire de ALDE care isi doreste "sa castige" cursa pentru…

- Ne aflam intr-un moment (dar nu de ieri, de azi) in care aparitia salutara a unor politicieni potriviti cu rostul lor public e urgenta. Si, din nefericire, inca improbabila. In definitiv, ce lipseste „candidatilor“ de pe scena publica pentru a se califica eficient in competitia pentru o mai buna guvernare?