Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul socialistilor la functia de primar de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca era previzibil ca liderul PAS, Maia Sandu, va decide sa-l sprijine in campania electorala locala pe candidatul PPDA, Andrei Nastase, pentru ca „se intoarce o veche datorie”.

- Președintele egiptean Abdel Fattah Al-Sissi a caștigat cu peste 90% alegerile prezidențiale, potrivit primelor estimari publicate joi de presa de stat, dar rata de participare este sub 50%, scrie AFP.

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit la Antena 3, despre cine ar putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Klaus Iohannis - candidat la președinția Romaniei - ar putea pleca…

- Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu, pozitie impartasita la nivelul UE si al statelor membre.MAE reafirma…

- Nicolas Sarkozy este anchetat pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2007, informeaza Reuters. Retinerea fostului sef de stat francez ar putea sa dureze pana la 48 de ore. Nicolas Sarkozy a fost plasat in custodie la sediul politiei judiciare din Nanterre (Hauts-de-Seine), marți (20…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si-a anulat in ultimul moment, "din motive neprevazute", vizita oficiala in Vietnam programata pentru luni, potrivit Hanoiului, chiar a doua zi dupa alegerile prezidentiale care au avut loc in Federatia Rusa, informeaza AFP. "Din motive neprevazute,…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va obtine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press.

- "Nu am stabilit asta. PSD are o strategie pentru Cotroceni, dar inca nu si-a stabilit candidatul, pentru ca eu nu vreau sa stabilim candidatul de acum. Pur si simplu. Strategie pentru prezidentiale, pentru europarlamentare, pentru alegerile locale si parlamentare normal ca avem. E mult prea devreme",…

- ”Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!), scrie digi24.ro.

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Declarația facuta astazi de liderul PDM Vlad Plahotniuc privind sprijinirea unui candidat comun pentru Primaria Capitalei sugereaza ca aceste alegeri nu vor mai avea loc, a comentat pentru Radio Chișinau secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. El crede…

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters.Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters. Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata deAgerpres.…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Alegerile prezidentiale din Venezuela, programate pentru 22 aprilie, vor fi organizate in a doua jumatate a lunii mai, au anuntat joi autoritatile electorale, relateaza AFP si Reuters. "Propunem ca alegerile prezidentiale si cele pentru consiliile legislative regionale sa fie organizate simultan",…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Candidatul la președinția rusa, Xenia Sobciak, a depus o cerere la Curtea Suprema a Rusiei, solicitând anularea înregistrarii candidaturii lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale, scrie Radio Liberty, scrie paginaderusia.ro În declarația sa, Sobciak subliniaza ca…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern. "Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Presedintele Donald Trump a aprobat declasificarea unui memoriu care se refera la modul in care FBI desfasoara o ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2017, relateaza Reuters. Trump ar fi spus despre memoriu ca acesta arata o poveste rusionoasa si ca "multor…

- Kremlinul apreciaza ca un raport intocmit de Departamentul american al Trezoreriei, in baza caruia pot fi extinse sanctiunile impuse Moscovei din cauza amestecului in alegerile prezidentiale din 2016 reprezinta ”o incercare directa si evidenta” de amestec in viitorul scrutin prezidential rus, relateaza…

- Sauli Niinisto, presedintele in exercitiu al Finlandei, a castigat, duminica, inca din primul tur, alegerile prezidentiale din aceasta tara, adunand peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- "M-am intalnit cu cineva recent care mi-a spus ca m-ar ajuta cu campania. Nu este pentru mine", a declarat ea pentru revista de moda InStyle. Interesul pentru vedeta de televiziune a crescut in randul membrilor Partidului Democrat dupa discursul ei de la 7 ianuarie de la gala Globurilor de…

- Fostul președinte al PSD este de parere ca actualul lider al social-democraților, Liviu Dragnea este cel care va candida la alegerile prezidențiale și va avea susținerea partidului pentru aceasta funcție, in ciuda problemelor sale penale. Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul…

- Candidatul la alegerile prezidentiale egiptene, Sami Anan, general in retragere, a fost arestat si dus intr-un loc necunoscut, a afirmat, ieri, un purtator de cuvant al campaniei sale electorale,...

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- Alina Mungiu-Pippidi a comentat cautarile PSD-ului pentru un candidat in alegerile prezidentiale din 2019. "PSD este intr-o situatie extrem de grea, ca sa il infranga cineva pe Iohannis care e intr-o pozitie foarte puternica cum au fost la noi toti presedintii in functie. Conteaza mai mult ce eviti…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…