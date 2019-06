Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete de la Hollywood il sprijina pe Octavian Ursu, un politician german de origine romana care candideaza la primaria orasului Gorlitz si care il va infrunta, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale, pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), informeaza Reuters.…

- Octavian Ursu, un roman care a emigrat in Germania in 1990, a intrat in turul al doilea al alegerilor locale pentru primaria orașului Gorlitz, aflat la granița cu Polonia. El a lucrat la Filarmonica din oraș, apoi s-a inscris in Uniunea Creștin-Democrata, ulterior in legislativul din Saxonia, iar acum…

- Octavian Ursu a parasit Romania in 1990 și s-a angajat la Filarmonica din Gorlitz. Mai tarziu a intrat in Uniunea Creștin-Democrata, ulterior in legislativul din Saxonia, iar acum lupta pentru primaria orașului Gorlitz,

- Conducerea partidului german de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este alaturi de Partidul Libertatii (FPO) din Austria, in ciuda scandalului legat de o inregistrare video care a dus la prabusirea coalitiei de guvernare de la Viena, relateaza DPA. "FPO este partenerul nostru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reactionat dupa ce postul public german de televiziune a publicat un material dur la adresa sa. El a spus ca probabil germanii sunt „nervoși” pentru ca au probleme cu sparanghelul, iar muncitorii romani refuza sa munceasca pe salarii mici in afara.„Muncitorii…

- Studiul, realizat in intreaga Uniune Europeana, arata ca aproximativ 240 de milioane de europeni au putut constata pe social media dezinformarea promovata de entitati din Rusia. El confirma astfel criticile potrivit carora companii precum Facebook nu iau suficiente masuri pentru a contracara relatarile…

- Jurnaliștii de la postul național de radio din Germania au realizat un documentar despre Liviu Dragnea și PSD. Aceștia compara PSD cu organizarea structurilor mafiote și arata ca Liviu Dragnea conduce organizația cu mana de fier.Citește și: Curiosul caz al revocarii lui Augustin Lazar: Sesizarea…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in varsta de 18 ani, a caștigat turneul de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber in finala, conform Mediafax.