Calvarul jucatorilor de la Universitatea Craiova, la meciurile de pe teren propriu, este aproape de final, fiindca suprafata de joc execrabila de pe „Ion Oblemenco" urmeaza sa fie inlocuita, anunța MEDIAFAX.

Billel Omrani (26 de ani) are sanse mari sa fie primul jucator care pleaca de la CFR Cluj, dupa ratarea calificarii in grupele Ligii Campionilor. Ardelenii sunt gata sa isi dea OK-ul pentru transferul atacantului in Scotia, la Celtic, anunța MEDIAFAX.

- "Putem intra la guvernare in orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenti, dar este nevoie de o majoritate parlamentara care sa faca posibila reformele de care are nevoie Romania. Nu mai putem prosti la nesfarsit electoratul ca trebuie facute reforme, dar de fapt sa nu le faca…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la presedintie, Dan Barna, a declarat duminica la Iasi ca viitorul Romaniei "arata foarte sumbru" daca nu se schimba ceva radical si daca in politica nu se implica oamenii onesti si competenti. Aflat in turneu pentru strangerea semnaturilor de sustinere a candidaturii sale…

- Dan Barna, candidatul Alianței 2020 USR PLUS la Președinția Romaniei, considera ca președintele Klaus Iohannis „este un om bun, in regula”, dar reprezinta „vechea clasa politica”, ce a dus Romania in situația actuala.

Dan Barna, președintele USR, a declarat ieri ca, daca ar fi fost el președintele Romaniei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca, spune el, n-a fost greșeala unui om, ci o problema a intregului sistem. "Statul roman este pe o traiectorie de faliment functional", a spus Barna

Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, miercuri seara, ca daca el ar fi fost presedintele Rominiei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca acolo nu a fost vorba despre greseala unui om, ci despre o problema de sistem, iar masurile care