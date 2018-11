Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii si senatorii se reunesc miercuri, incepand cu ora 14,00, intr-o sedinta comuna, pentru a da un vot in cazul conducerilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, dar si pentru cei 7 membri ai Consiliului National al Audiovizualului, informeaza agerpres.ro. …

- Comisiile pentru buget si politica economica ale Camerei Deputatilor si Senatului ii vor audia, marti, de la ora 10.00, pe candidatii pentru numirea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Liviu Dragnea a spus, luni, ca actualului sef al ASF Leonardo Badea i-a fost promis un nou mandat.

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si a unor lideri ai acestora se reunesc marti in sedinta. Pe ordinea de zi a lucrarilor sedintei este inscrisa audierea colonelului Dumitru Voroneanu.…

- "Astazi, in Birourile permanente reunite s-a mai intamplat un lucru. Majoritatea PSD-ALDE consfinteste o noua regula parlamentara: votez de cate ori este nevoie, pana cand toate institutiile cad una cate una in mainile majoritatii parlamentare. Astazi a fost cazul ASF, Consiliului National al Audiovizualului,…

- Ministrul Tudorel Toader a venit, miercuri, a biroul de la Parlament al liderului PSD Liviu Dragne, chiar in timp ce acesta facea declaratii de presa si infirma ca a discutat cu oficialul de la Justitie pe Ordonanta orivind legile justitiei. Reactia liderului PSD, la ntrebarile presei privind sosirea…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, si generalul Dumitru Iliescu, fost director al SPP, sunt invitati marti pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora s-a reunit marti in prima sedinta. Senatorul PSD Daniel Butunoi a fost ales presedinte al Comisiei. Biroul…