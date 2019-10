Candidaţii la rezidenţiat din Iași au protestat din cauza amânării concursului 'Aceasta amanare a examenului de rezidentiat inseamna un stres in plus, pentru ca ne-am pregatit sase ani, am sacrificat o vara in a invata bibliografia pentru examen si acum dintr-o data se amana, data devine improbabila. O persoana cara un bolovan. Daca trebuie sa il cari cinci luni, te pregatesti, iti aduni forte, stabilesti pauze astfel incat sa stii ca poti sa duci la sfarsit acel lucru. Cand ajungi la finis ti se spune 'aaa, nuu, mai cara-l o luna, dar nu suntem siguri ca il mai cari o luna, asa ca mai cara-l doua luni. Cam asta este si pentru noi. Stam, ne pregatim si cu toate astea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

