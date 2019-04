Stiri pe aceeasi tema

- Porosenko s-a prezentat vineri dimineata la cabinetul medical al Stadionului Olimpic din Kiev, unde i s-a luat o proba de sange. Procedura a fost transmisa in direct pe pagina sa de Facebook, iar medicii au precizat ca s-au prelevat si esantioane de par si o proba de urina, care vor fi analizate…

- Cei doi candidati ramasi în cursa pentru presedintia Ucrainei - presedintele în exercitiu Petro Porosenko si actorul de comedie Volodimir Zelenski - și-au facut vineri teste antidrog, scrie Agerpres, citând AFP. Actorul l-a provocat pe președintele actual, pe care l-a somat sa participe…

- TRICOLORI… Romania U15 a pierdut la limita amicalul cu Ucraina U15. Chiar daca au avut mai multe ocazii de a inscrie, “tricolorii” au cedat, scor 0-1, in primul test impotriva selectionatei similare a Ucrainei. Pentru nationala Romaniei U15 au evoluat si vasluienii David Maftei si Denis Bujor, ambii…

- Actorul Volodimir Zelenski si presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, se mentin pe primele doua pozitii la alegerile prezidentiale de duminica, dupa numararea a putin peste 50% din voturi.

- Un comediant cu zero experienta politica este marele castigator al primului tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina. Adversarul sau in turul secund ar urma sa fie actualul presedinte Petro Porosenko,...

- Unul dintre favoritii scrutinului prezidential din Ucraina este actualul sef al statului, Petro Porosenko. El s-a nascut in 1965 in orașul Bolgrad din regiunea Odesa. La 9 ani, el s-a mutat cu familia in orașul Tighina, unde a invațat limba romana și a facut școala.

- 39 de nume se regasesc pe buletinele de vot din Ucraina, unde duminica au loc alegeri prezidențiale. Buletinul de vot este uriaș, iar mai in gluma, ucrainenii i-au gasit deja un nume: „Papirusul este cel mai mare buletin pe care il puteam avea la alegerile prezidențiale!”. In secțiile de votare, mesele…

- Antreprenori, activisti sau jurnalisti se inghesuiau in urma cu cinci ani pe coridoarele puterii pentru a reforma Ucraina in urma revoltei pro-europene a Maidanului. Din acestia a mai ramas o mana, in pofida esecurilor si a dezamagirilor, relateaza AFP. In ajunul primului tur de duminica al unui scrutin…