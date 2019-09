Candidații la președinția SUA vor primi donații în bani inclusiv prin simple comenzi vocale ​Donațiile catre candidații la președinția Statelor Unite vor fi la fel de simple cum este aprinsul luminii, prin intermediul asistentei digitale Alexa, informeaza Amazon preluata de Reuters. Alexa Political Contributions, sprijinita de Amazon Pay, sistemul de plați al companiei, va permite clienților sa contribuie cu pâna la 200 de dolari la campanie doar spunând &"Alexa, doneaza catre [numele candidatului]&", conform unei postari pe blogul celui mai mare retailer din lume.

Serviciul va începe luna viitoare și va lucra doar pentru candidații care au optat sa paricipe. Amazon… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

