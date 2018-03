Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridice reunite au validat, marti, propunerile de membri pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, fara insa a-i audia pe cei nominalizati, urmand ca raportul sa ajunga in plenul Parlamentului.

- Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat vor audia, marti, pe candidatii pentru locurile libere din Colegiul CNSAS si pentru noul Consiliu de Administratie al TVR. Plenul pentru votul final va fi miercuri.

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei a dat luni raport de admitere pe cele trei legi ale Justitiei, dupa ce au fost dezbatute si votate amendamentele depuse de senatori, urmand ca legile sa intre la votul final din plenul Senatului. In urma amendamentelor depuse de senatori,…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, s-a reunit luni de la ora 10.00 pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea…

- USR condamna modul in care coalitia PSD-ALDE a decis astazi sa puna legile justitiei pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, sub rezerva primirii raportului din partea Comisiei speciale. Rapoartele erau cel mai probabil deja scrise din moment ce au fost gata atat de repede ca sa intre in plen,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi „pentru”,…

- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor.Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la legile justiției.

- Protest inedit in Parlament Romaniei! Deputații USR poarta astazi tricourile campaniei „Fara penali in funcții publice” la ședința de plen in care vor fi din nou votate legile justiției.Parlamentarii din Comisia pentru Legile Justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru modificarea…

- „Observ ca mai sunt colegi ca domnul Serban Nicolae care au propus amendamente, eu inteleg ca se regasesc pe un tabel, dar ideea era sa avem si noi tabelul", a sustinut deputatul USR, Stelian Ion, in sedinta comisiei in care se dezbat si se voteaza legile Justitiei cu modificarile cerute de CCR,…

- Proiectul de lege care le da alesilor puteri de judecatori, si care prevede ca persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament pot fi pedepsite cu inchisoarea, a ajuns la Senat. Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei Alegeri 2009, anunta inca din ianuarie ca lucreaza la…

- Comisia speciala privind justitia se reuneste, luni, la ora 10:00, pentru a pune in acord legile justitiei cu Deciziile CCR, dupa ce mai multe articole din corpul legilor au fost declarate necostitutionale. Conform ordinii de zi a Comisiei speciale, alesii vor avea "dezbateri privind transpunerea…

- Modificarea la Codul muncii este inclusa intr-un proiect de lege de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 53/2017, ce a fost adoptat azi de Camera Deputaților. Potrivit Constituției, ordonanțele emise de Executiv trebuie aprobate prin lege, iar parlamentarii pot face acest lucru cu amendamente,…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a sustinut miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ICCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta sistemului judiciar, scrie news.ro.…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a declarat miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ICCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta sistemului judiciar. De asemenea, …

- Sefii SRI si DNA, plus Florian Coldea, au fost audiati pe sest de DIICOT in celebra speta Black Cube. Deschis in 2016 ca urmare a intrarii Codrutei Kovesi, la propriu, in vizorul agentiei Black Cube, dosarul nu a fost inchis odata cu retinerea si condamnarea (cu suspendare) a celor doi angajati (de…

- Inaltei Curți i s-a solicitat de catre victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 indisponibilizarea tuturor bunurilor celor ce se fac responsabili pentru infracțiunile contra umanitații care au avut loc in acele zile. In solicitare, Asociația 21 Decembrie 1989, parte vatamata in proces, a aratat…

- Comisiile reunite pentru Mediu si Agricultura din Camera Deputatilor au dat raport de admitere proiectului legislativ de modificare a Codului Silvic prin care se permite scoaterea definitiva a padurilor din fondul forestier pentru extinderea carierelor de lignit. Modificarea initiata de ALDE si sustinuta…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Este o initiativa a deputatilor PSD si UDMR. Concret acestia vor ca pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu sa devina obligatorii. Proiectul va fi supus votului in Camera Deputatilor.

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Pe 6 martie 2018, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a susținut, in cadrul Camerei deputaților, respectiv, Comisia pentru invațamant, știința, tineret și sport și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minoritaților naționale, pachetul normativ propus…

- Jurnalistii Digi24 au obtinut o inregistrare cu o parte a dialogului purtat de vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si parlamentarii din Comisia speciala condusa de Florin Iordache, printre aceștia numarandu-se Eugen Nicolicea, Robert Cazanciuc, Ioan Cupșa, Marton Arpad, Stelian Ion…

- Parlamentarii propun sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. O inițiativa legislativa in acest sens a fost respinsa recent…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, reactioneaza dupa propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de declansare a procesului de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie DNA . Deputatul USR apreciaza ca cel mai grav aspect in ceea…

- Senatul Universitatii Bucuresti ar urma sa ia in discutie miercuri cererea Asociatiei 21 Decembrie 1989 de punere la dispozitia Inaltei Curti a Aulei din Palatul Facultatii de Drept pentru desfasurarea procesului din dosarul Mineriadei din13-15 iunie.

- Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care…

- Nicolicea i-a taiat microfonul lui Stelian Ion si a afirmat ca va propune sanctionarea acestuia. Divergenta a aparut dupa ce Stelian Ion a cerut ca propunerea legislativa initiata de UDMR referitoare la modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa fie discutata in Comisia…

- Sedinta comisiei juridice de la Camera Deputatilor de marti a avut parte din nou de episoade de scandal, intre presedintele acesteia, deputatul PSD Eugen Nicolicea, si deputatul USR Stelian Ion. Nicolicea i-a taiat microfonul la o interventie lui Stelian Ion, intrucat a considerat ca acesta "divaga…

- Parlamentarii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Serban Nicolae au depus la inceputul lunii un proiect de lege care modifica legea privind Avocatul Poporului, prin care ofera institutiei condusa de Victor Ciorbea privilegii financiare suplimentare - cumularea pensiei speciale, la nivel de judecator…

- Gabriela Podasca si Viorel Stan au fost validati, marți, de plenul Camerei Deputaților, pe locurile ramase vacante in urma demisiilor lui Dumitru Chirita si Ioan Munteanu, de la PSD. Comisiile de validare au intocmit rapoartele de validare a mandatelor celor doi, iar votul final s-a dat marti in plenul…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia, probabil despre legile justitiei. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a negat afirmația deputatului USR, Stelian Ion, potrivit caruia președintele Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea, deputat PSD, s-a intalnit cu reprezentanții Comisiei de la Veneția pentru a discuta pe marginea modificarilor la legile Justiței.

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul favorabil al Comisiei pentru…

- Camera Deputatilor a ales joi, cu 218 voturi 'pentru' si 34 'impotriva', noua componenta a Biroului permanent, pentru prima sesiune parlamentara a anului 2018. PSD va fi reprezentat de: presedinte - Liviu Dragnea, vicepresedinti - Florin Iordache, Carmen Mihalcescu, Gabriel Vlase, secretari…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Presedintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, Oana Florea, a declarat, luni, ca va depune in Parlament un proiect de lege prin care persoanele care refuza sa se prezinte la Comisia de ancheta sa fie pedepsite cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau cu amenda penala in valoare…

- Valerian Lucan, fiul medicului Mihai Lucan, este audiat de procurorii DIICOT, in dosarul in care este cercetat alaturi de tatal sau pentru delapidare. In acest dosar, Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar, transmite MEDIAFAX.Citeste si: Augustin Lazar, prima reactie dupa CONTROVERSELE…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au bazat…