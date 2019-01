Dan Barna a explicat ca intențineaza sa creeze o alianța politica a forțelor de dreapta din Romania. "Vom ști la sfarșitul acestei luni daca vom avea alianța cu Plus și obiectivul discuțiilor pe care le avem in prezent este o alianța pana in 2020. Tot ce facem pana atunci, inclusiv europarlamentarele, este gandit din aceasta perspectiva - a unei alternative consistente, credibile și puternice pentru Romania. Vom constitui o forța in care romanii sa poata sa aiba incredere din punct de vedere al valorilor de integritate, fara penali", a spus șeful USR pentru DC News.

Despre o posibila…