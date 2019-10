Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Franței la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a exclus marți o demisie automata din executivul european daca este pusa sub acuzare în dosarul angajarilor fictive ale asistenților eurodeputaților MoDem, potrivit unui document obținut de AFP."Daca voi fi confruntata cu decizii…

- Partidul Popular European (PPE) insista asupra candidaturii Sylviei Goulard, acuzata de fapte de corupție, care ar trebui sa fie din nou audiata pentru confirmare in Parlamentul European. Potrivit celor de la Politico, orice eșec in confirmarea lui Goulard, fost eurodeputat susținut Renew…

- Comisarul-desemnat al Frantei pentru piata interna, Sylvie Goulard, nu a reusit sa-i convinga miercuri pe eurodeputatii din comisia de specialitate, care i-au solicitat clarificari suplimentare, in special in privinta presupusei angajari fictive a unuia din colaboratorii sai, inainte de a decide asupra…

- Didier Reynders, propus de Belgia pentru postul de comisar european pe Justitie, este acuzat de coruptie si spalare de bani. Publicația belgiana De Tijd scrie ca acuzațiile care i se aduc lui Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Congo, inchirierea…

- Comisia Europeana (CE) care-si incepe activitatea pe 1 noiembrie va avea in cadrul ei o noua directie generala insarcinata cu industria de aparare si spatiul, o incercare a viitoarei sefe a executivului comunitar Ursula von der Leyen de a opri declinul influentei Uniunii Europene, in timp ce SUA…

- Noua propunere pentru postul de comisar european pentru Piața Interna, Sylvie Goulard, a fost audiata marți de poliția franceza in cadrul unei anchete privind o serie de angajari fictive in Parlamentul European, a declarat o sursa citata de Reuters.Audierea acesteia are loc in aceeași zi in…

- "Cazul din Parlamentul European este inchis. Au fost observate nereguli administrative minore, nesistematice si neintentionate. Rambursarea legata de acest dosar a fost efectuata", a declarat agentiei France Presse un purtator de cuvant al PE. In aceeasi zi, secretarul de stat francez pentru…

