- Victor Ponta, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și-a anunțat intenția de a candida din nou. Fostul premier spune ca este pregatit din nou de competiție, insa, pentru 2019 va spune pas.

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un razboi informational…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- În total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati în mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc în Federatia Rusa în 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Un roman, stabilit in Germania din 1987,A a anuntat ca intentioneaza sa-i ia locul lui Klaus Iohannis, din 2019. E independent si poarta numele profetului Moise, intentia lui declarata fiind de a “readuce Romania la normalitate, iar prin voturile alegatorilor care ma aleg, sa fie inclus si valabil…

- Conservatorul Nikos Anastasadis a fost reales duminica presedinte al Ciprului in al doilea tur de scrutin, obtinand intre 54,5% si 59,5% din voturile exprimate, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne si date publicitatii de postul public de televiziune RIK, informeaza EFE. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…

- Prezentatoarea de talk-show Oprah Winfrey a infirmat speculatiile ca va candida la presedintia SUA in 2020, afirmand intr-un interviu publicat joi ca nu este un lucru care i se potriveste,...

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar castiga cu 42%, o diferenta de aproximativ 3 procente fata de procentul obtinut in decembrie 2016, potrivit unui sondaj publicat de Mediafax. Social-democratii au scazut un procent in intentia de vot fata de sondajul realizat de CURS in noiembrie…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov a lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite ale Americii, despre care spune ca prin adoptarea unor sancțiuni impotriva Moscovei, incearca sa influențeze situația din Rusia, inainte de alegerile prezidentiale.

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala, informeaza Agerpres.ro. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”.

- Dupa o sedinta de aproape cinci ore, Comitetul Executiv (CEX) al PSD a stabilit ca senatorul Ioan Denes va prelua Ministerul Apelor, ca urmare a demisiei Doinei Pana. Potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose, sprijinit de Marian Oprisan, a cerut o ampla restructurare a Guvernului, cu scopul…

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a vorbit atat despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, dar a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Fostul dinamovist Sorin Raducanu a anunțat ca in 2018 vrea sa candideze la președinția FRF, dupa ce și in urma cu 4 ani s-a luptat cu Razvan Burleanu, dar a fost invins. "Eu și mort voi candida. De ce? Pentru ca se poate face ceva și eu simt ca pot face. Eu iubesc fotbalul și țara asta. Nu e vorba daca…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Fostul premier, Victor Ponta, face o serie de dezvaluiri incendiare. Ce trebuie sa faci pentru a reusi in politica de la nivel inalt? Actualul lider al lui Pro Romania a devoalat totul.Citeste si: Teroare pe sosea in pragul Craciunului: Accident in lant cu cinci masini implicate "M-a…

- Pentru al patrulea mandat de conducere a lui Vladimir Putin, sunt gata sa-l susțina șase partide. Reprezentanții formațiunii Duma și a celor neparlamentare se pregatesc sa intre in grupul de inițiativa cu privire la numirea lui Putin, scrie tvrain.ru.

- Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a vorbit despre alegerile pierdute in fața lui Gino Iorgulescu și dezvaluie ce telefon a primit de la Gigi Becali, care in acel moment era in inchiosare. Potrivit lui Dragomir, Victor Ponta și Serviciul Roman de Informații s-au implicat in alegerile de la LPF,…

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Declarindu-și intenția de a participa la alegerile prezidențiale din FR, Vladimir Putin a transfera atenția de la Jocurile Olimpice asupra sa, impunind toate mass-media din lume sa discute acest eveniment, considera politologul Maxim Jarov. Vladimir Putin a anunțat, la Nijnii Novgorod, despre decizia…

- Fostul premier egiptean Ahmed Shafik, expulzat sambata din Emiratele Arabe Unite (EAU), unde locuia de cinci ani, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca analizeaza in continuare posibilitatea de a candida in alegerile prezidentiale de anul viitor, relateaza AFP, conform news.ro.El…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…