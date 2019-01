Candidat PSD prezidențiale. Codrin Ştefănescu, declarația serii „In 15 februarie terminam analiza pe care o facem de aproximativ patru luni. Am lansat in teritoriu la nivelul fiecarei localitati aceasta analiza, o munca de sisif, pe care am facut-o cu cetatenii Romaniei pentru a vedea exact care este cea mai buna varianta. Candidat PSD separat, candidat separat ALDE sau candidat PSD-ALDE. Pe 15 februarie ne uitam la toate rezultatele finale, la toate analizele din toate judetele, din tot teritoriul. Vom avea cel mai mare sondaj pe care l-a avut cineva vreodata in acest sens, dupa care vom lua o decizie”, a declarat Codrin Stefanescu. Intrebat ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- 'Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- "In 15 februarie terminam analiza pe care o facem de aproximativ patru luni. Am lansat in teritoriu la nivelul fiecarei localitati aceasta analiza, o munca de sisif, pe care am facut-o cu cetatenii Romaniei pentru a vedea exact care este cea mai buna varianta. Candidat PSD separat, candidat separat…

- PSD nu renunta la amnistie si gratiere. Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu a afirmat ca ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala "va exista cat de curand", o discutie urmand sa aiba loc, in februarie, si pe subiectul delicat al amnistiei si gratierii.…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanscu, deputatul Eugen Nicolicea si Bogdan Trif, presedintele PSD Sibiu si ministru al Turismului, au fost huiduiti luni dupa-amiaza la Sibiu de mai multe persoane aflate in fata sediului filialei partidului. Protestatarii le-au strigat "Hotii!", "Partid de hoti…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, și vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, au fost prezenți la Ședința Comitetului Executiv al PSD Mehedinți, la care trei primari de marca au fost aspru pedepsiți. Este vorba despre primarii comunelor Șimian, Bacleș și Gogoșu. ActualitateEveniment

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, și vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, au fost prezenți la Ședința Comitetului Executiv al PSD Mehedinți, la care s-au operat trei excluderi din partid. Este vorba despre primarii comunelor Șimian, Bacleș și Gogoșu. ActualitateEveniment

- Principalul subiect al conferintei a vizat noile schimbari din PSD Caras-Severin, Stefanescu spunand oficial ca Luminita Jivan este noul presedinte al organizatiei. Presedintele executiv este primarul Oravitei, Dumitru Ursu, iar secretarul general este senatorul Ionut Chisalita. „A…