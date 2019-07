Candidat PSD la prezidențiale. Viorica Dăncilă: Va fi o sancțiune Intrebat daca prezidențiabilul PSD va plati cu funcția in cazul in care nu indeplinește obiectivul propus de partid, președintele PSD a raspuns: "Daca nu caștiga alegerile prezidențiale sau daca nu intra in turul doi? Primul obiectiv e intrarea in turul doi. Obiectivul nostru e caștigarea alegerilor prezidențiale. Noi nu intram intr-o lupta ca sa intram in turul doi, ci intram in lupta ca sa caștigam. Vom avea o strategie diferita pentru turul 1 și turul 2. Bineințeles va fi o sancțiune pentru cei care nu performeaza in aceasta direcție". Președintele PSD Viorica Dancila a vorbit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern de marti. Executivul va da astazi o hotarare de guvern in acest sens, a precizat premierul. Data…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni seara, la postul RTV, ca data congresului PSD in care se va desemna candidatul pe care il va sustine partidul pentru alegerile prezidentiale este 3 august. Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor,…

- Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sa fie candidatul PSD pentru prezidentiale, Mihai Fifor a raspuns ca numele candidatului pe care il vor sustine social-democratii pentru prezidentiale se va cunoaste public in 3 august,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile…

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a afirmat vineri ca alegerile prezidentiale reprezinta o prioritate pentru social-democrati, ea adaugand ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care vor dori sa participe la scrutinul prezidential, iar cel ales va fi validat intr-un congres…