Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Avram condamna discursul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, discurs in care a imparțit romanii intre pesediști și restul oamenilor. "Klaus Iohannis pune Romania in pericol. Klaus Iohannis face rau electoratului PNL din care eu am facut parte pana acum cațiva ani și inclusiv din…

- PSD vrea sa-l reduca la tacere pe Președintele Romaniei in campania pentru referendum, printr-o Ordonanța de Urgența, acuza președintele PNL, Ludovic Orban.Ticaloșia și parșivenia PSD-ALDE depașește orice imaginație, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocoțat in fruntea statului…

- „Referendumul are reglementari foarte clar stabilite in Constitutia Romaniei. Este foarte grav ca presedintele Klaus Iohannis a realizat abia acum ca nu poate declansa un referendum pe orice tema ii cere PNL sau USR-Ciolos. Faptul ca, dupa cateva saptamani de cand a lansat ideea unui referendum pe…

- In luna februarie, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgența pentru majorarea alocatiilor pentru copii din luna urmatoare celei in care intra in vigoare Legea bugetului de stat pe anul 2019. Cum Legea bugetului de stat pentru anul 2019 a fost adoptata de presedintele Klaus Iohannis, la 15 martie a.c.…

- UPDATE Sedinta de Guvern programata pentru luni, la ora 11:00, in care Guvernul ar fi urmat sa adopte o Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019, a fost anulata și va avea loc marți, 12 martie, cel mai probabil de la ora 14.00.…

- Luni, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru acest an. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustinea sambata, ca bugetul de stat a fost construit foarte bine si foarte riguros si nu este nevoie de modificarile cerute…

- Klaus Iohannis reactioneaza dur la Ordonanta care a modificat legile justitiei, adoptata marti de Executiv. "Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonanțe de urgența un statut special pentru cei care au probleme in justiție", spune seful statului, pe Facebook. "PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, marti, presedintelui Klaus Iohannis, sa promulge cat mai repede legea bugetului de stat pe 2019, pentru a putea fi platite alocatiile de stat pentru copii, majorate, incepand cu data de 1 martie. Ordonanta de Urgenta privind majorarea alocatiilor pentru copii va…