- Viorica Dancila e sustinuta de aproape toti liderii de filiale pentru candidatura la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. De partea Gabrielei Firea e doar Paul Stanescu, liderul PSD Olt. Mai sunt si alti lideri de filiale care sunt ostili Vioricai Dancila, cum ar fi Radu Moldovan (Bistrita),…

- Premierul și liderul PSD, Viorica Dancila, a fost votata in Biroul Permanent al PSD in calitatea de candidat al PSD la alegerile prezidențiale.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și nu a refuzat In cadrul ședinței BPN,…

- Viorica Dancila a ajuns in fruntea PSD datorita functiei de premier, insa postul sau e subred inca din prima zi: adversarii din partid asteapta un nou esec la prezidentiale pentru a prelua puterea. Ce sfori se trag in culise. Paradoxal, Viorica Dancila a obtinut o victorie categorica la Congres, insa…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a atacat vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv, filialele judetene ale partidului care si-au aratat sutinerea pentru candidatura Vioricai Dancila la functia de presedinte al PSD. Buzatu sustine ca exista o „democratie execesiva” si ca PSD Vaslui nu va sustine…

- Comitetul Executiv a decis, vineri, sa organizeze Congresul extraordinar pentru alegerea presedintelui PSD pe data de 29 iunie, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX. Totodata, Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, a declarat vineri, dupa sedinta PSD in care a militat pentr un congres mai tarziu,…

- Niculae Badalau a facut vineri o serie de declarații referitoare la situația in care se afla partidul dupa eșecul inregistrat la alegerile europarlamentare și dupa arestarea de a doua zi a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Badalau, care deține portofoliul Economiei, a vorbit la TVR, in emisiunea moderata…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, miercuri, ca PSD ar fi de acord cu transpunerea rezultatului referendumului din 2009, pentru reducerea numarului de parlamentari. El a afirmat insa ca nu poate fi transpus odata cu rezultatul referendumului pe justiție, fiind un termen scurt.„Sigur,…