Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu este „singurul” politician care poate sa caștige alegerile prezidențiale in fața lui Klaus Iohannis, „unica șansa” a coaliției PSD-ALDE in lupta pentru Cotroceni și PSD nu va intra in turul 2 al alegerilor prezidențiale cu un candidat propriu, au transmis filialele județene…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat la Digi 24 ca Iohanis este ca si castigator al celui de-al doilea mandat pentru faptul ca a reusit sa tina Romania pe drumul spre Vest, spre, UE, Bruxelles si spre NATO, intr-o vreme in care PSD a incercat o apropiere de Rusia.Citește și: Lia Olguța…

- Dan Barna a confirmat, pentru Victor Ciutacu, faptul ca Alianta USR PLUS va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale si ca l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis despre acest lucru. Intrebarea lui Victor Ciutacu a venit in contextul intalnirii care a avut loc, astazi, la Cotroceni,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica seara la Romania TV ca președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, ar putea sa fie un candidat independent care sa faca o figura buna la prezidentiale.'Ioan Aurel Pop ar fi o figura care s-ar impune si ca independent, daramite daca ar…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale.

- Gabriela Firea i-a raspuns lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta a nominalizat-o ca posibil prezidentiabil, ca nu si-a dorit preluarea conducerii partidului sau sa devina candidat pentru Cotroceni. "Sunt surprinsa de declaratia Domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile…

- „Cred ca PSD nu poate sa-și permita sa nu aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale, chiar daca unii speculeaza ideea ca PSD nu ar putea sa treaca de un anumit prag, așa zis de blocaj. Pentru ca nici Nastase, nici Ponta, nici Geoana nu au reușit sa treaca bariera celor 49 de procente. Dar…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, sambata seara, la RomaniaTV, ca in opinia sa Laura Codruța Kovesi nu are șanse sa caștige alegerile prezidențiale din partea USR-PLUS și ca aceasta nu va intra in cursa pentru Cotroceni.Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida…