Stiri pe aceeasi tema

- Un posibil scenariu in care președintele Klaus Iohannis ar fi ales sa devina noul președinte al Consiliului European in locul lui Donald Tusk ridica intrebarea candidatului dreptei. Rareș Bogdan a comentat la Romania TV speculatiile potrivit carora el ar el ar fi favorit sa candideze la alegerile prezidențiale…

- Posibilitatea ca președintele Klaus Iohannis sa ajunga sa conduca Uniunea Europeana este inedita pe de o parte, dar și onoranta, pe de alta parte, iar aceasta situație a fost explicata de analistul politic Bogdan Chirieac, sambata seara, la Romania Tv: ”In urma cu mai bine de o luna v-am dat…

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …

- Simina Tanasescu a fost nominalizata la Curtea Constituționala din partea președintelui Klaus Iohannis, iar marți, 11 iunie 2019, a avut loc ceremonia de investitura. Analistul politic Bogdan Chirieac a facut cateva precizari referitoare la aceasta situație: ”Doamna Simina Tanasescu se bucura…

- ”Ultimul lucru de care are nevoie Romania in acest moment este un conflict interetnic, ultimul lucru! Acum, pentru Romania, un conflict interetnic ar fi devastator. Nu este o gluma! In cel mai scurt timp, autoritațile trebuie sa linișteasca lucrurile, trebuie gasita o soluție la cel mai inalt nivel,…

- ”Intrebat despre insemnatatea mitingului PSD de la Iași, analistul politic Bogdan Chirieac a spus ca ”este batalia electorala de la Iași, unde PSD a caștigat o data alegerile la Iași, prin impunerea unui cvasinecunoscut, a dlui Mihai Chirica, vaccinat imediat de statul subteran. Dupa ce a fost ales…

- Meleșcanu a trimis documentul banuind ca va fi semnat de Iohannis? "Teodor Meleșcanu este diplomat mie la suta. Se misca exact ca un diplomat, nu se misca greu. Cand ma uit la Klaus Iohannis, acum, vad asa un film american, in care stiu ca la final eroul principal pierde si pierde grav. Sunt…

- Klaus Iohannis a declarat ca va adresa Parlamentului o noua consultare pentru a largi aria de cuprindere a referendumului de pe 26 mai. Președintele a avertizat Guvernul Romaniei sa nu emita ordonanțe de urgența in domeniul Justiției pana cand nu se exprima poporul. Analistul Bogdan Chirieac a declarat,…