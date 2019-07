Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stanoevici a afirma, la Interviurile DCNews, ca umbla mult in țara, pentru semnaturi, fiind singur. ”Am ajuns la 60.000 de semnaturi. Am voluntari care s-au oferit, in urma live-urilor de pe pagina mea de Facebook, sa stranga semnaturi” a spus candidatul independent. Intrebat daca…

- Tara noastra-i o comoara, pe care - in ultimele 12 zile - au descoperit-o si 50 de bloggeri din toata lumea! Proiectul Experience Romania si-a propus sa aduca pe meleagurile noastre nume cunoscute din social media internationala cu scopul clar de a promova turismul in Romania.

- Ramona Ioana Bruynseels spune ca deși a primit de la o notorietate aproape de zero, in acest moment oamenii o recunosc peste tot pe unde merge. "In momentul de fata lucram la o prima masuratoare, incercam sa vedem unde exact ne situam. Sa nu uitam ca am pornit de la o notorietate aproape…

- Radu Banciu a comentat, in editia de luni seara a emisiunii Lumea lui Banciu, lista cu posibilii candidati ai PSD in alegerile prezidentiale."Pe data de 3 august, practic aproape peste o luna, vom sti prezidentiabilul PSD. Avem o lista cu candidati, non-exhaustiva, cu doamna Viorica Dancila…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos a votat, duminica, la ora 8.00, la o sectie de votare din Zalau. El si-a exprimat speranta ca vor veni cat mai multi romani la vot, pentru ca foarte multi romani stiu de ce sa voteze pentru europarlamentare si pentru referendumul pe Justitie. "Aici am votat, am vrut sa imi…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, în eventualitatea în care va candida la alegerile prezidentiale, se va pregati ''bine'' pentru o finala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care îl acuza ca a încercarcat sa divida țara la ultima…

- Bogdan Stanoevici, fost ministru PSD, și actor in serialul Fructul oprit de la Antena 1, a anunțat ca va candida pentru funcția de președinte al Romaniei. "De cațiva ani incoace ma tot intreb ce ar trebui facut pentru Romania și pentru ca Romania mea arata altfel am luat poate cea mai importanta…

- Lumea comertului electronic a pus la punct metode bine documentate pentru a incuraja oamenii sa cumpere impulsiv. Un studiu realizat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Michigan, Statele Unite, s-a axat pe analiza celor mai importante 200 de site-uri si a platformelor de