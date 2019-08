Stiri pe aceeasi tema

- Monica Simionescu, o tanara din PSD Mures, a anuntat marti ca a inceput sa adune semnaturile necesare inscrierii in cursa pentru alegerile prezidentiale, aratand ca nu isi vede candidatura ca pe ceva indreptat impotriva premierului Viorica Dancila, propusa pentru a candida de PSD, ci mai degraba…

- Grupul de Actiune pentru Monarhie si Democratie si-a anuntat, joi, candidatul la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana lui Viorel Ringhilescu. In cadrul conferintei de prezentare, Viorel Ringhilescu a raspuns unei intrebari referitoare la posibilitatea incheierii unor aliante electorale…

- Gabriela Firea a afirmat ca a susținut in ședința Comitetului Executiv ca partidul sa desemneze un candidat la alegerile prezidențiale care sa aiba deja o notorietate și o popularitate mare deoarece PSD nu mai are timp sa pregateasca un candidat mai puțin cunoscut publicului. ”Trebuie sa mergem cu un…

- Eugen Teodorovici este preferatul PSD pentru candidatura la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, precizeaza surse politice. Acest lucru face ca partenerul de Coaliție, ALDE, care a anunțat, inca de acum c...

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, al carui mandat a incetat la inceputul saptamanii, a transmis un bilant in care prezinta realizarile, dar si provocarile mandatului sau de cinci ani. Ciorbea spune ca, de multe ori, institutia a primit solicitari de sesizare a Curtii Constitutionale cu un pronuntat…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- "Nu (candidez la prezidentiale – n.r.). Eu cred ca nu mai trebuie sa avem aceasta opinie ca seful partidului trebuie sa fie candidatul la prezidentiale. Pot sa ii fiu alaturi, pot sa organizez partidul. Eu cred ca nu trebuie sa mai mergem in aceeasi logica. Candidatul trebuie sa se bucure de popularitate.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, marti, cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul de votare in diaspora. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate in legatura cu modul in care s-a desfasurat votul in diaspora,…