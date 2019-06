Candidat comun PSD-ALDE. Dăncilă: Acum am discutat... - Mai ramane in picioare varianta cu un candidat comun cu cei de la ALDE? ''Nu am discutat despre acest lucru și nu vreau sa vin cu o opinie personala. Vom discuta tot in CExN. Acum am discutat despre moțiune și despre Congresul din 29 iunie, despre perioadele in care fiecare iși poate depune candidatura și care sunt condițiile statutare", a declarat Viorica Dancila. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, ca nu va candida la Congresul PSD pentru nicio functie, mentionand ca a convenit cu premierul Viorica Dancila ca este bine pentru stabilitatea partidului si ca el nu are "veleitatea de a candida". "Eu am spus ca…

- "Cred ca voi candida. Deocamndata sunt foarte preocupata de organizare"a spus Viorica Dancila, la Marius Tuca Show. Intrebata daca va fi candidat, prim-ministrul a raspuns: "Da, dar eu sper sa mai fie și alți candidați". Congresul PSD va avea loc pe data de 29 iunie. In aceste…

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca a luat act de demisia trezorierului PSD, Mircea Draghici. "In cadrul BPN de astazi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la presedintele Romaniei, am discutat despre dialogul pe care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca la intalnirea cu premierul Viorica Dancila s-a discutat despre pasii care trebuie facuti in privinta rezultatelor referendumului din 26 mai. "Ne intalnim foarte des. Poate ne mai intalnim azi inca o data, dar nu trebuie de fiecare data…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca a discutat aseara cu premierul Viorica Dancila, cea care nu i-a cerut sa demisioneze, dar din moment ce au fost trimise propunerile noilor miniștrii la Cotroceni, demisia lui ramane fara obiect.”La momentul in care am stabilit ca voi merge…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde in Statele Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, fiind pentru prima data, in mai bine de 10 ani, cand are loc o intalnire a unui demnitar roman cu președintele Camerei…

- Viorica Dancila efectueaza o vizita extrem de importanta in SUA, unde s-a vazut, deja, cu vicepreședintele Mike Pence. De data aceasta, premierul s-a intalnit cu Nancy Pelosi, nimeni alta decat șefa Camerei Reprezentanților, omoloaga lui Liviu Dragnea.”Onorata sa vorbesc, azi, cu președintele…