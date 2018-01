Când vor trebui să evacueze clădirea comercianții din Bazar O noua pasuire pentru comercianții din Bazar. Inițial, șefii administrației locale au anunțat ca aceștia mai au la dispoziție spațiul doar pana la finele anului trecut, insa o noua decizie a fost luata de catre conducerea Primariei. Bazarul ar urma sa fie evacuat imediat dupa data de 31 martie. Comercianții s-au revoltat, din nou, și au solicitat Primariei sa ii lase macar pana dupa Paști. Zilele acestea, s-a luat decizia de a le mai permite negustorilor sa iși vanda marfa și inainte de Sarbatorile Pascale. Apoi, nu se va mai face nicio concesie. Astfel, dupa data de 8 aprilie, micii afeceriști… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

- De cele mai multe ori se intampla ca pe timpul calatoriei cu avionul sa nu avem posibilitatea sa mancam ceea ce ne dorim. Insa, mesele sanatoase nu ar trebui neglijate, daca avem deja un astfel de stil de viata.

- Proiectul de transformare a strazii Cometei intr-o artera rutiera importanta, cu legatura la Centura de Nord, a ajuns in faza licitatiei pentru atribuirea lucrarilor. Zilele trecute, anuntul de licitatie a fost publicat in Sistemul electronic de achizitii publice iar, potrivit acestuia, municipalitatea…

- Daca vrei sa stii ABC-ul alimentatiei corecte, cativa cercetatori americani au elaborat o pictograma denumita The Healthy Eating Plate. Ea a fost conceputa recent, oferind informatiile utile unei alimentatii sanatoase, bazata pe suficiente...

- In 2018 vom avea 14 sarbatori legale, dintre care 11 zile nelucratoare, zile libere, vor pica in timpul saptamanii. In anul 2018 avem mai multe zile libere decat in 2017! Asta pentru ca unele zile libere din cele 12 pica in cele lucratoare. Iata care sunt zilele libere pentru romani: Toate cele 14 zile…

- Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o pauza inainte de Revelion.

- Angajatii din Romania vor beneficia anul viitor de 11 zile libere efective dintr-un total de 14 zile libere legale. Din acestea se scad prima zi de Pasti si prima zi de Rusalii (care intotdeauna pica duminica) si 1 Decembrie, care pica intr-o zi de sambata. Zilele libere legale din 2018 sunt: 1 si 2…

- Ce rugaciune ar trebui sa spun ca sa fac pe cineva sa ma iubeasca a fost prima intrebare pe care acesta a extras-o dintr-un bol. "E faina intrebarea. Doamne miluiește! Doamne miluiește, ai mila!", a spus parintele Necula. De multe ori, cand ma simt rau, bunica imi canta de deochi. Ce credeți…

- Asta pentru ca primele zile libere de Rusalii si de Paste vor pica duminica, iar Sarbatoarea Nationala de 1 decembrie va fi intr-o sambata. Pentru bugetari, cel mai bine va fi in luna ianuarie, pentru ca toate zilele libere de la Stat cad in timpul saptamanii. Zilele libere legale din 2018: - 1 si 2…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere Cand nu vom lucra anul viitor. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada…

- Comerciantii nu se inghesuie sa ocupe locurile de vanzare a brazilor in pietele brasovene! Deși mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, Serviciul de Administrare a Pietelor mai organizeaza inca licitatii. Chiar daca a mai ramas mai puțin de o saptamana pana la sarbatorile de iarna,…

- Cand vine vorba despre cresterea copiilor, toata lumea pare sa aiba, dupa cum este si de asteptat, o parere personala, mai ales parintii! Dar sunt atatea subiecte controversate! Exista oare o modalitate corecta sau gresita in care sa-ti cresti copiii

- Problema inchiderii pieței de pe strada Bogdan Voievod din sectorul Rișcani al capitalei a fost discutata azi, la ședința Primariei capitalei. Primarul general interimar Silvia Radu a dispus ca șeful Directiei generale comert, alimentatie publica si prestari servicii, Marcel Zambițchi, și pretorul sectorului…

- L am cunoscut pe Majestatea Sa Regele Mihai de Romania, la Techirghiol, venit impreuna cu Regina Ana pentru a petrece cu enoriasii ortodocsi sfintele sarbatori de Pasti din aprilie 1999. Mai fusese si la Mangalia, pentru prima data, la 8 iulie 1998, ca invitat al Primariei. Ne a oferit un interviu,…

- FCSB și Viitorul se vor duela duminica, de la ora 20:00, in ultima etapa a acestui an. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Meciul va fi unul extrem de important pentru formația roș-albastra. Daca va pierde iar cu Viitorul, care a batut-o in tur…

- Autoritațile din Targu-Jiu vor opri pentru trei zile iluminatul festiv pentru sarbatorile de iarna. Astfel, Primaria Municipiului Targu Jiu anunța ca iluminatul ornamental amplasat pe cladirea Prefecturii și cea a Primariei va fi oprit pe perioada celor trei zile de doliu național. Este vorba despre…

- BERBEC: Azi, acești nativi au tendința sa subestimeze orice lucru bun li se intampla. Cel mai bine și cel mai indicat ar fi sa te uiți in jur, la cei care nu au atat de multe lucruri ca și voi. TAUR: Taurii tind sa exagereze azi și ii pot enerva pe cei din jurul lor cu insistența…

- La Piața Centrala din capitala, prețurile fructelor, legumelor, lactatelor și carnii au ramas practic la nivelul celor de saptamina trecuta. Carnea de vita și de porc pornește de la 65 de lei kilogramul. Brinza de oi costa 85 de lei/kg, cașul de vaci – 40 de lei/kg. Zece oua pot fi cumparate cu 18‑20…

- Palatul de Cultura al Sindicatelor din sectorul Rașcani al capitalei va fi demolat, iar in loc ar urma sa fie construit un centru comercial. Asta pentru ca pe 24 noiembrie, actualul proprietar Regata Imobiliare a obținut acordul Primariei. Cladirea a fost cumparata la pachet cu fosta cafenea „Guguța",…

- Alina Mungiu-Pippidi a declarat, pentru B1 TV, ca protestatarii din Piața Victoriei sunt bine intenționați, insa duc lipsa mare de informații. Politologul crede ca, in loc sa manifesteze impotriva legilor Justiției, acești oameni ar trebui sa ceara mai mulți bani pentru Educație și Sanatate.In…

- "Dystopia vs Utopia. Cum ati vrea sa arate Casa Academiei Romane (cladirea de langa Casa Poporului) peste 100 de ani? O evolutie intelectuala fireasca: papionul va fi apanajul cercetatorilor, iar academicienii vor redija simpozioane casual-blue jeans. Deocamdata este inconjurata de balarii din cauza…

- Bucurestiul era si pana acum una dintre cele mai poluate si mai aglomerate capitale europene. Incepand din acest an, va urca, in mod sigur, primul loc in acest top. De la inceputul lui 2017 si pana acum, 100.000 de rable au fost inmatriculate in Bucuresti.

- Lipidele din uleiurile vegetale in combinatie cu amidonul produc in procesul de prajire acrilamide, substante despre care specialistii spun ca ar avea potential cancerigen. Pentru cartofi, care sunt printre cele mai consumate alimente prajite,...

- Proiectul de consolidare a Baii Turcești din Iași a fost depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Primarul Mihai Chirica a precizat ca valoarea investiției se ridica la 21,87 de milioane de lei, iar contribuția Primariei este de doi la suta din valoarea proiectului. Cladirea va gazdui un centru internațional…

- Consiliul Local Timisoara a decis ieri: Colegiul Tehnic „Ion Mincu” trebuie sa fie inchis! Consilierii locali au aprobat, in plen, pe ordinea de zi suplimentara oportunitatea inchiderii scolii si mutarea elevilor la mai multe scoli in functie de specializare. Decizia CLT are in vedere modificarea retelei…

- Comercianții din Bazar au primit o amanare a termenului pana la care trebuie sa plece din cladirea de pe strada Cuza Voda. Tensiunea persista intrucat au aflat ca nu scapa de evacuarea anunțata de conducerea Primariei Buzau. Daca inainte, comercianții știau ca iși pot vinde produsele in Bazar pana pe…

- Numarul produselor vandute este de aproape 310.000, iar cel al produselor ramase de peste 1,69 milioane. eMag a vandut 14 ceasuri si bijuterii de lux, peste un kilogram de aur si 35 de pachete turistice, potrivit News.ro. Produsele pentru casa, electrocasnicele mici, telefoanele si…

- La un an dupa ce Donald Trump a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite, un sondaj publicat zilele acesta arata ca americanii iau in serios scandalul Trump-Rusia, scrie MSNBC. „Agenți de informații ai Statelor Unite au declarat ca cred ca guvernul rus a incercat sa influențeze rezultatul alegerilor…

- Cladirea unde isi desfasoara activitatea Primaria comunei Manoleasa este scoasa la licitatie in urma unui proces de divort, desi administratia locala a platit toti banii catre familia de la care a cumparat in 2008 imobilul pentru noul sediu al institutiei.

- De regula, e cea mai stylish vedeta oriunde se prezinta. Poarta intotdeauna creații ale designerilor celebri, pe care le accesoriseaza impecabil, cu bunul gust cu care ne-a obișnuit de atația ani de cand e in lumina reflectoarelor. Zilele trecute, insa, actrița a fost fotografiata in timp ce era imbracata…

- Comerciantii, alimentația publica, producatorii de suveniruri, preparate specifice sarbatorilor de iarna si decoratiuni de Craciun isi vor putea depune in vederea inchirierii uneia dintre cele 26 de casute care vor fi amplasate incepand din 30 noiembrie in Piața Unirii cu ocazia Targului de Craciun.…

- – ce ne spun doi ani de zburat prin mil cernobilic – O sa sune conspirationist, dar chiar nu-mi pasa ce cred oile cu pretentii de intelectuali : guvernul condus de Dacian Ciolos a fost, din pacate, cel mai important efect al tragediei din clubul ” Colectiv „. Inclusiv prima lui ordonanta de urgenta…

- Ioana Tufaru a fost prezenta zilele acestea la spectacolul dedicat mamei sale de la Teatrul Constantin Tanase. Fiica Andei Calugareanu s-a ingrașat mult. Ioana Tufaru este fiica regretatei actrițe Anda Calugareanu și a actorului Dan Tufaru. Dupa dispariția mamei sale, Ioana Tufaru a fost in centrul…

- Zilele trecute, membrii Clubului „60+” al Primariei municipiului Bacau au participat la un eveniment cu totul inedit. La club a sosit un grup format din 13 persoane, printre care s-au aflat pensionare, dar si tinere, reprezentante ale Consiliului Municipal al Londrei, din Regatul Unit al Marii Britanii.…

- "Mai bine nu spun, insa veti fi surprinsi", a declarat Trump inainte de a pleca intr-o vizita la Dallas. Donald Trump se va deplasa in Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine in intervalul 3-14 noiembrie. Initial, oficiali din cadrul Administratiei de la Washington afirmasera…

- Oana Pelea filmeaza in școala la care a invațat in urma cu 36 de ani. Actrița a postat pe contul de socializare o imagine emoționanta, alaturi de care a scris un mesaj. Zilele acestea, Oana Pellea filmeaza pentru urmatorul ei proiect și nu oriunde, ci in școala la care a invațat in urma cu 36 de ani.…

- Despre singurul barbat cu care a fost casatorita Daniela Gyorfi se știu foarte puține lucruri. Gelu Borș a stabilit o performanța incredibila zilele acestea. Cantareața Daniela Gyorfi are o familie fericita alaturi de George Tal, cel care ii este partener de viața de ani de zile. Cei doi au impreuna…

- Tinerele erau indemnate sa se casatoreasca de la varsta de 12-13 ani, barbatii aveau dreptul sa isi „altoiasca” sotiile, iar calendarul sarbatorilor religioase si al perioadelor de post era folosit de soti pentru a stabili datele in care cuplurile aveau permisiunea sa aiba relatii intime. Sunt cateva…

- Jean Jipa, primarul PSD din comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu, a pus pe cladirea primariei un banner urias cu un mesaj socant, inspirat din filmul romanesc “California Dreamin”. Edilul care este in fruntea comunei din 2004 a decis sa puna un mesaj prin care sa-si arate nemultumirea fata de legea anti-fumat…

- Miile de pelerini veniti la Sf. Parascheva zilele acestea aleg pachetul de acasa in detrimentul produselor cumparate de la marketurile din zona. Totusi sunt si comercianti care se lauda cu incasari mai mari cu circa 30- fata de perioada obisnuita. Cel mai mare succes il au firmele care comercializeaza…

- Un barbat a urcat, in aceasta dimineata, pe cladirea Palatului Roznovanu, unde functioneaza Primaria Iasi, el afirmand ca protesteaza astfel pentru ca nu a putut sa isi desfasoare o activitate de mic comert in zona unde au venit pelerinii pentru hramul Sf Parascheva, informeaza Agerpres.ro. Protestatarul…

- "Zilele acestea efectuez o vizita oficiala in Republica Ceha la invitația președintelui Senatului Republicii Cehe, Milan Stech. In cadrul discuțiilor am evidențiat rolul deosebit de important al Republicii Cehe ca partener al Romaniei in Europa Centrala si de Sud-Est, traditia relatiilor romano-cehe…

- O sculptura a artistului Maxim Dumitraș, aflata in patrimoniul orasului Singeorz-Bai, a fost taiata și dusa la fier vechi de angajatii Primariei, in urma unei decizii a primarului Traian Ogagau. Advertisement Lucrarea, intitulata ”Veriga”, a fost realizata in anul 2004, la initiativa unei companii italiente…

- "Nu mai putem fi nepasatori fața de o situație care dezavantajeaza pe oricine, indiferent ca e locatar, vecin sau simplu albaiulian. Daca toleranța, milostenia, respectul inseamna sa traiești intr-un bloc ca la subsolul lui, eu zic ca e totul prost ințeles", a declarat, saptamana trecuta, primarul…

- Lucrarea, intitulata "Veriga", face parte dintr-un ansamblu de opere ale sculptorului Maxim Dumitras si a fost realizata in anul 2004, la initiativa unei companii italiente din orasul Singeorz-Bai. Firma a platit lucrarea si a donat-o Primariei, sculptura de mari dimensiuni fiind instalata la intrare…

