- Este ziua de nastere a lui Radu Mazare! Fostul edil al Constantei implineste 51 de ani, in timp ce este incarcerat la penitenciarul Rahova. Iar viitoarea sotie se pregateste sa ii faca o surpriza de proportii acestuia.

- Radu Mazare nu poate, pentru moment, sa se insoare cu iubita sa, Roxana. Avocata acestuia nu a reusit sa depuna documentele la Starea Civila, deoarece nu sunt gata inca rezultatele analizelor, asa cum cere...

- Se fac ultimele pregatiri pentru cununia civila a lui Radu Mazare. Astazi, Lizeta Haralambie, avocata fostului edil al orasului Constanta, depune actele pentru a afla daca acesta se poate casatori pe data de 5 iulie.

- Radu Mazare, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova, a fost vizitat, vineri dimineața, de catre mama sa. Gabriela Victoria Mazare a anunțat ca de saptamana viitoare, fostul primar al Constanței ar putea fi dus la munca, in inchisoare existand mai multe secții de reparații auto, tamplarie. „Suntem…

- Ea a spus ca fiul ei citeste in penitenciar si ca nu intra in contact cu foarte multa lume, iar perimetrul unde poate iesi este destul de mic, astfel ca se invarte in cerc doua ore, pentru a face miscare. Totodata, ea a afirmat ca fostul edil al Constantei vrea sa isi serbeze ziua de nastere - 5 iulie…

- Radu Mazare si Roxana au depus dosarele in cadrul Administratia Nationala a Penitenciarelor, urmand sa se casatoreasca pe 5 iulie, atunci cand fostul edil al Constanței implineste 51 de ani. Fratele lui Radu Mazare a facut declarații despre mult așteptatul eveniment. „Cel mai probabil, nu va fi cununie…

- Dupa ce se va casatori la Penitenciarul Rahova cu iubita lui, Radu Mazare și proaspata lui soție vor avea dreptul la echivalentul unei „luni de miere” in pușcarie. Apoi, ei vor avea dreptul la vizite intime, in anumite condiții.

- Dupa perioada de 21 de zile de carantina, Liviu Dragnea va ramane, probabil, tot la Penitenciarul Rahova, pentru a-și ispași pedeapsa de trei ani și șase luni. La Penitenciarul Rahova, fostul lider al PSD va avea un regim special, el urmand sa stea alaturi de alte „vipuri” incarcerate aici. „La pușcarie,…