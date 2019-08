Când vor cumpăra românii asigurări ca în alte ţări. Călin Rangu: Prima dată, trebuie să se întâmple asta "Noi avem o piata a asigurarilor obligatorii, din pacate. La noi este un deficit al educatiei financiare, astfel ca oamenii se vor orienta catre mai multe produse de asigurari cand vor intelege importanta lor. Asigurarile de sanatate cresc, totusi, cu 20 la suta in fiecare an, semn ca lumea a inceput sa inteleaga beneficiile. Ponderea prea mare a asigurarilor obligatorii, RCA si a asigurarilor de locuinte, unde oricum nu e o pondere mare, trage in jos. Produsul RCA este un produs social, iar preturile trebuie sa fie mici. E un cerc vicios din care se iese greu, deoarece cheltuielile sunt mari,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile privind protectia sociala au crescut cu 10,2% in anul 2017 fata de anul precedent, ajungand la 123,181 miliarde de lei, insa ponderea acestor cheltuieli in Produsul intern brut a scazut cu 0,3 puncte procentuale, la 14,4%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.…

- Vacantele de vara, departe de casa, raman preferatele romanilor. Pentru aproape jumatate dintre noi, tarile straine reprezinta varianta perfecta de petrecere a concediului, arata un studiu realizat de o companie de profil. Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria şi Germania sunt cele mai râvnite…

- Inclusa in lotul de gimnastica al Romaniei ce a participat, intre 8-9 iunie, la a treia editie a „Flanders International Team Challenge” de la Ghent, Belgia, barladeanca Daniela Trica a cucerit medalia de aur impreuna cu echipa La aceasta competitie sportiva, considerata drept un adevarat test de verificare…

- Romanii sunt pe ultimul loc in Uniunea Europeana la banii alocati asigurarilor. Un roman aloca, in medie, 18 euro pe an, pentru asigurarile de viata, in timp ce media Uniunii Europene este de 1.300 de euro. Potrivit unui studiu recent al asiguratorilor, acest fapt se datoreaza unui deficit major de…

- FOTO – Arhiva Proprietarul unei locuinte va avea obligativitatea de a prezenta contractul de asigurare obligatorie a locuintei, polita PAD, daca va dori sa-si inregistreze sau sa modifice inregistrarea proprietatii in Cartea Funciara, potrivit unei propuneri de modificare a legii asigurarilor obligatorii…

- DJ Ross se intoarce cu noul lui single, o piesa foarte puternica in colaborare cu artista de origine franceza Kumi. Piesa “La Vie”, este deja in plina ascensiune in cluburile și pe radiourile din țari precum Spania, Franța, Germania, Austria, Elveția, Olanda și Belgia. In mediul digital, piesa ocupa…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, saluta decizia Consiliului Federal din Elvetia de a acorda libera circulatie cetatenilor romani de la 1 iunie."Salut decizia Consiliului Federal din Elvetia de a acorda libera circulatie cetatenilor romani de la 1 iunie 2019. Inceteaza…

- Transmisia semifinalei Eurovision de pe site-ul firmei nationale de radiodifuziune din Israel a fost intrerupta de hackeri, care au difuzat imagini ale unor explozii plasate in Tel Aviv. Incidentul a avut loc marți, dupa inceperea primei semifinale Eurovision 2019. Transmisiunea companiei Kan a fost…