Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un nou mandat…

- Calin Popscu Tariceanu a fost intrebat, intr-un interviu la DCNews, cum comenteaz anuntul lui Liviu Dragnea, potrivit caruia duminica va spune daca va candida la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE spune ca el nu a vazut afirmatia colegului de majoritate ca pe un anunt de candidatura si ca planul…

- El a adaugat ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta "momentul in care trebuie sa eliberam Romania de aceasta capusa care se numeste Iohannis"."Vreau sa va asigur ca acest proiect pe care noi l-am inceput in 2016 va avea sorti de izbanda. Vom avea prima confruntare in 26 mai.…

- "Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia dupa alegerile europarlamentare. Am fost intrebat si eu mereu. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie. Am devenit obsesia lui si activeaza toate instrumentele ca eu sa dispar, sa ma…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga, daca va candida. "Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…