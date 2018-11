Proiectul de tren care va face legatura intre Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda va fi finalizat si va functiona in 2020, inaintea Campionatului European de Fotbal, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Sova, la postul de televiziune B1 TV. „Am licitatie cu castigator dat pentru amplasarea de dublare de cale ferata, am studiul de fezabilitate deja primit, receptionat, in 3 saptamani lansam licitatie pentru utilaje pentru a se lucra simultan la fiecare stalp”, a spus ministrul, despre un proiect „despre care nimeni nu crede ca se va finaliza”. Ministrul Transporturilor a vorbit…