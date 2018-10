Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie a acestui an s-au implinit 10 ani de la apogeul celei mai severe crize financiare globale dupa Marea Depresie din 1929-1933, apogeu marcat de cel mai mare faliment din istoria SUA - al bancii Lehman Brothers, noteaza mold-street.com.

- Puneti bani deoparte pentru zile negre si nu va indatorati prea mult! O criza va veni cu siguranta, avertizeaza specialistii BNR! Euro ar putea creste, la fel si dobanzile. In plus, ne apropiem de o...

- Saptamana trecuta, intr-un material publicat de cotidianul francez Les Echo, Nouriel Roubini impreuna cu Project Syndicate, prezinta o serie de motive care anunta o noua criza. Asadar, ce ar putea sa duca la o criza sau macar o recesiune in economia mondiala? Primul argument este, culmea, chiar cresterea…

- Chiar daca anul acesta si poate si anul viitor sunt sanse mari ca situatia sa ramana una stabila, ciferele fundamentale sugereaza ca o noua criza nu este foarte departe. De aceasta data, vinovate vor fi, nu bancile, ci chiar statele lumii, in principal marile puteri, care au acumulat datorii imense…

- Lumea rememoreaza in septembrie cei 10 ani de la caderea bancii americane Lehman Brothers, care este considerat punctul de plecare in cea mai mare criza din lume, care a maturat totul in cale. Fiind martor la acele vremuri, ZF incearca sa aduca la lumina ce s-a intamplat in 2008 in Romania, cum au reactionat…

- In urma cu 10 ani, falimentul bancii de investitii Lehman Brothers contura apogeul unei crize financiare de o severitate deosebita, care avea sa aduca nenumarate tari in recesiune, inclusiv Romania. In deceniul scurs de atunci, economia Romaniei a trecut printr-o serie de schimbari, conform companiei…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta cele mai importante schimbari generate de criza economica pe piața imobiliara locala. Conform reprezentanților RE/MAX, piața și-a revenit progresiv, ajungand la un nivel apropiat…

- Dupa 8 ani de recesiune, Grecia a incheiat cu succes și ultima tranșa a planului de ajutor financiar. A fost un imprumut de urgența de aproape 62 de miliarde de euro oferit in ultimii 3 ani prin Mecanismul de Stabilitate Europeana pentru a susține guvernul grec sa reformeze economia