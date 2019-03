Stiri pe aceeasi tema

- Viata i-a oferit cel mai frumos cadou, dar problemele nu o ocolesc! Diana Dumitrescu a dat nas in nas cu oamenii legii si a trebuit sa ofere cateva explicatii. Vedeta a povestit tot ce s-a intamplat in platoul emisiunii "Rai Da Buni".

- „Nu puteam sa imi iubesc bebelușul. Orice aș fi incercat, nu ma atașam de ea. Am hotarat sa o torturez”. Asta a avut de zis o mama care și-a torturat bebelușul, de cand a venit pe lume. Ce pedeapsa ar fi potrivita pentru un asemenea monstru?

- Ar fi fost batuta, data cu capul de geamul masinii si gonita de acasa de sot, chiar in momentul in care isi alapta fiica. Mama unei fetite de un un an vrea cu disperare sa fie langa fetita ei.

- Flavia Mihașan numara zilele pana cand va deveni mamica pentru prima oara și este foarte entuziasmata. Blondina de la "Neața" are un trup ca tras prin inel, astfel ca in ciuda faptului ca este insarcinata in cinci luni, burtica este greu sesizabila.

- Caz revoltator la Vaslui, acolo unde cadavrul unui bebelus este tinut de mai bine de doua luni la morga. Autoritatile nu au reusit, in tot acest timp, sa faca necropsia micutului si nici nu au gasit o cale de a elibera certificatul de deces. S-a intamplat la Gura Idrici, comuna Rosiesti, acolo unde…

- Cu niște forme de invidiat, Andreea Balan este o graviduța model, care nu a luat deloc prea multe kilograme in sarcina. Blondina se simte foarte bine, așa ca nu a renunțat nici la activitațile profesionale.

- Meghan Markle a confirmat luni ca este insarcinata in șase luni și urmeaza sa nasca in luna aprilie. Ducii de Sussex s-au aflat in prima lor vizita din acest an, in Birkenhead. Meghan a purtat o rochie purpurie, care-i scotea in evidența rotunjimile de graviduța, și o haina roșie cu pantofi de aceeași…

- Kim Kardashian și partenerul ei de viața au apelat la o mama surogat pentru aducerea pe lume a celui de-al patru copil al familiei lor. Vedeta, in varsta de 38 de ani, a apelat la aceeași mama surogat care a purtat-o și pe Chicago, fetița cuplului nascuta pe 15 ianuarie 2018. Potrivit US Weekly, cei…