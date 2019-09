Stiri pe aceeasi tema

- Lideri centrali ai PSD spun ca se contureaza in partid decizia ca premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament cu un Guvern restructurat inainte ca opoziția sa depuna moțiunea de cenzura. In PSD se discuta, la ora transmiterii acestei știri, despre un vot pe restructurare saptamana viitoare. Marțea…

- Președintele Iohannis respinge miniștrii interimari propuși de premier dupa plecarea ALDE de la guvernare și o trimite de Viorica Dancila sa-și legitimeze Guvernul prin votul Parlamentului. Anunțul șefului statului vine dupa ce miercuri Viorica Dancila a anunțat ca sesizeaza Curtea Constituționala…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost propus de premierul Viorica Dancila PSD pentru sefia Senatului. Conditia pusa de liderul PSD: Melescanu sa rupa cativa parlamentari de la Tariceanu, care ulterior sa sprijine Guvernul in Parlament la votul de restructurare si la motiunea de cenzura. Potrivit unor…

- Problema interimarilor a fost ridicata in ședința Comitetului Executiv, iar Viorica Dancila a afirmat ca va merge la Curtea Constituționnala pentru a fi rezolvata situația, in cazul in care șeful statului va respinge interimarii propuși de PSD, conform Mediafax. Președintele Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila i-ar fi anuntat pe social-democrati ca, luni, va depune o plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a afirmat ca Guvernul este „corupt", conform Realitatea TV. Subiectul a fost discutat in ședința Comitetului executiv de la malul marii. Mai mult, daca…

- Romania se afla, la fiecare pas, intr-o premiera politica! Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat o remaniere, punand Guvernul in imposibilitatea de a mai conduce țara, premierul Viorica Dancila incepe sa joace dur.Astfel, potrivit informațiilor din interiorul CEX, la Mamaia, Dancila le-a spus colegilor…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila.Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata…

- Viorica Dancila a anunțat, de la sediul MAI, ca este dispusa sa convoace o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru votarea unei OUG pe care Guvernul e pregatește, dupa tragedia de la Caracal. Ea l-a atacat, fara sa il numeasca, și pe Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat de politizarea dramei familiilor…