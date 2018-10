Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul australian Clive Palmer a anuntat recent ca va relua constructia transatlanticului Titanic II, copia fidela a predecesorului sau, RMS Titanic, care s-a scufundat pe 15 aprilie 1912, in timpul cursei inaugurale, provocand moartea peste 1.500 de oameni din cei peste 3.300 aflati la bord.

- Dupa o idee de a lansa o replica de dimensiuni reduse a RMS Titanic ce a fost lansata in 2012 si apoi oprita in 2015 pe motivul unei dispute financiare, Clive Palmer, politician si om de afaceri australian aflat in spatele initiativei a declarat ca in septembrie se va relua munca.

- Copia fidela a celebrului vas Titanic este gata de imbarcare. Calatoria este preconizata pentru anul 2022, iar la bord se vor afla 2,400 de pasageri și 900 de membri al echipajului, exact același numar de persoane care se aflau la bordul Titanicului in 1912, cand a avut loc tragicul eveniment in care…

- La Toya Jackson, sora mai mare a lui Michael Jackson, are o obsesie pentru operațiile estetice, la fel cum a avut și regretatul rege al muzicii pop. Ajunsa la 62 de ani, La Toya este copia fidela a artistului.

- La scurt timp dupa ce Brigitte a anunțat ca este intr-o noua relație, iata ca și Ilie Nastase și-a asumat o alta iubita care pare sa-i semene leit fostei sale soții. Relația lor pare destul de serioasa, ținand cont ca noua bruneta din viața lui s-a și mutat la el deja. Desi nu au divortat […] The…

- Gafa ministrului Tineretului și Sportului, Ioana Bran, care a spus ca un sportiv oricum trebuie sa iși mențina greutatea, dupa ce a fost intrebata cum poate trai acesta dintr-o diurna de 25 de lei, nu a scapat netaxata de PNL. Șefa TNL, Mara Mareș, a afirmat ca Ioana Bran este nepotrivita pentru…