- Ioana Condea se afla intr-un spital din Germania, acolo unde se afla imobilizata la pat de mai bine de patru ani, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de un proxenet roman. Tanara a murit in data de 13 ianuarie.

- Ioana Condea, tanara care a zacut mai bine de patru ani intr-un spital din Germania, dupa ce a fost batuta și desfigurata de un proxenet roman, a murit, iar acum mama fetei, Grațiela Condea, a vorbit despre drama pe care o traiește.

- Familia Ioanei Condea, tanara care a stat cinci ani in coma si a murit, are nevoie de ajutor. Repatrierea costa aproximativ 5000 de euro, iar daca nu vor reusi sa ii stranga, fata va fi inmormantata in Germania.

